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Zapálil partnerku, zfetoval nezletilou, mučil potkany. Hrozí mu až 20 let vězení

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  12:57
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Čtyřiadvacetiletý Jiří Junek z Prahy se v úterý u soudu přiznal k tomu, že po několikaměsíčním týrání polil benzinem a zapálil svou přítelkyni. Zároveň prohlásil vinu u řady dalších trestných činů – mimo jiné u znásilňování jiné expartnerky, mučení dvacítky potkanů, nebezpečného vyhrožování či zfetování nezletilé dívky bez jejího vědomí.

Nezaměstnanému mladíkovi, který své počínání vysvětluje drogami a alkoholem, hrozí za pokus o trýznivou vraždu 15 až 20 let vězení. Mladá žena přežila s trvalými následky, má popálený obličej i další části těla.

„Já si to ani tolik nepamatuju. Nevím, proč jsem se naštval, ale viděl jsem rudě. Byl jsem strašně agresivní, podezíral jsem ji z nevěry, že mi pořád lže,“ řekl Junek u pražského městského soudu ke svému počínání z loňského 17. dubna.

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Devatenáctileté přítelkyni, která seděla v křesle, nejprve pro výstrahu zapálil plyšáka, poté polil benzinem i ji. Škrtal kolem ní zapalovačem, trvá ale na tom, že ji zapálil omylem. „Pokud někoho úmyslně polejete benzinem a zapálíte ho, tak ho třeba nechcete zabít, ale může umřít,“ shrnul. Původně přitom vypověděl, že zapálení bylo součástí sexuálních hrátek, což u soudu popřel.

Dívka se uhasila sama válením po zemi. Utrpěla popáleniny druhého až třetího stupně na 16 procentech těla – konkrétně na obličeji, krku, prsou, zádech a rukou. Přítel jí přivolal lékařskou pomoc až další den poté, co se o tomto postupu podle vlastních slov poradil s umělou inteligencí. Předtím jí podal drogu a zabalil ji do termofolie. Podle soudní znalkyně bude mít mladá žena doživotně nejen jizvy, ale také omezenou hybnost horních končetin i krku.

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Vyučený prodavač Junek svou přítelkyni podle obžaloby týral od listopadu 2024, a to s narůstající intenzitou. Ve společně sdíleném suterénním bytě ji slovně ponižoval a téměř denně bil kvůli malichernostem. Používal k tomu pěsti i teleskopický obušek, dívce také oholil dlouhé vlasy a vynucoval si přístup do jejího telefonu i počítače.

„Vzal potkana, kterého měli jako domácího mazlíčka a k němuž měla poškozená citový vztah, a opakovaně s ním udeřil o zeď a následně poškozenou nutil, aby sama ukončila utrpení zraněného zvířete tím, že jej zabije, což poškozená nedokázala udělat a zvíře v řádech hodin zemřelo na vnitřní zranění,“ popsala jednu z událostí státní zástupkyně Barbora Kvášová. Mladík byl přitom už dříve odsouzený za utýrání kočky.

Dva měsíce před zapálením družky navíc Junek omámil její šestnáctiletou sestru, když jí do džusu nepozorovaně přilil psychotropní látku GHB, tedy tekutou extázi.

Obžaloba dále uvádí, že Junek v minulosti týral jinou mladou přítelkyni. Ponižoval ji a vynucoval si na ní pohlavní styk, případně ho prováděl v době, kdy spala. V domě jejích rodičů navíc mučil potkany, kterým pálil nožičky nebo uřezával části těl. Když ho dívčin otec po roce a půl soužití vyhodil, Junek dívku několik dalších měsíců nutil, aby se s ním stýkala a dávala mu peníze. Hrozil jí, že jinak zveřejní její intimní fotografie, a naznačoval, že je schopen ublížit jak jí, tak i jejím blízkým.

Popálená dívka se k trestnímu řízení připojila s nárokem na 4,1 milionu korun, druhá žádá 2,4 milionu.

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