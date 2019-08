Zaorálek zahajuje úklid po Staňkovi. Chce nové výběrové řízení na šéfa NG

15:50 , aktualizováno 15:50

Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD začíná revizi kroků svého předchůdce, stranického kolegy Antonína Staňka. Chce nové výběrové řízení na šéfa Národní galerie. „Je to první věc, které se budu věnovat,“ řekl poté, co ho premiér Andrej Babiš uvedl do úřadu. Prověří i Staňkovo rozhodnutí, jímž pomohl sponzorovi prezidenta Miloše Zemana Jaroslavu Třešňákovi.