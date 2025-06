„To, že Írán odpovídá vlastně umírněně, dopředu oznámí o tom, že ten útok provede, na mě dělá dojem, že v pozadí je nějaká dohoda. Já ji vidím tak, že je docela možné, že Američané potřebují ukázat, že tato akce je úspěšná, a budou hledat někoho, kdo je schopen s Íránem dohodnout to, že se půjde a sedne se za stůl,“ prohlásil o možné zákulisní dohodě Svoboda.

Následně dodal, že je možná dohoda mezi Spojenými státy a Ruskem. Za možné východisko považuje Svoboda například odkoupení obohaceného uranu Ruskem. „Spojené státy musí teď ukázat, že ta akce končí,“ zdůraznil.

Změna režimu není zevně možná, míní Svoboda

„Izraelský premiér říká, že cílem je změna režimu v Íránu, no to by byla ta válka nekonečná a dlouhá. Všechny tyto pokusy dopadly katastrofálně – jakmile se zvenku měnily režimy, dopadlo to špatně,“ řekl Svoboda.

Podle něj operace skončila a nyní se hledají řešení a také se o něm jedná. „Teď íránský ministr zahraničí byl v Moskvě, možná že tu roli může sehrát Čína, nebo někdo jiný, ale na mě to dělá dojem, že operace skončila a teď se hledá cesta, jak z toho ven, aby to nebyla dlouhá, vleklá válka,“ uzavřel exšéf resortu zahraničí.

Může nastat nový Vietnam, obává se Zaorálek

Bývalý ministr zahraničí v Sobotkově vládě Zaorálek následně konec operace přirovnal k americko-vietnamské válce. „První možnost je možnost eskalace, četl jsem, že Írán napadne padesát amerických základen. Ta je velmi nebezpečná a to se podceňuje,“ varoval.

Exministr v této souvislosti připomněl, jak gradoval americko-vietnamský konflikt. „Jak se postupně krok po kroku rozhořel do války, se kterou si Amerika nevěděla rady,“ řekl.

„Donald Trump nám ale dluží odpověď, proč to vlastně udělal,“ citoval rozhovor z amerických médií Zaorálek. „Ono se sice říká regime change (pozn. změna režimu), ale to jsou iluze, na tom se shodneme,“ podotkl místopředseda SOCDEM.

Zaorálek následně zkritizoval výsledek útoku USA na íránská jaderná zařízení. Podle něj útok provedený Američany byl „neúspěšný a úšpěný ani být nemohl“.

V pondělí americký prezident rovněž mluvil o možné změně režimu v Íránu. Přestože to několik amerických činitelů dříve odmítlo s tím, že to není cílem amerických útoků. Trump o tom naznačil na své sociální síti.

Spojené státy v noci na neděli letecky zaútočily na tři zařízení ve Fordo, Natanzu a Isfahánu, a přímo se tak zapojily do izraelských úderů, jejichž cílem bylo podle USA zničit íránský jaderný program.

Údery na Írán zahájil Izrael 13. června. Podle Izraele i Spojených států bylo cílem zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně, Írán však popírá, že by jeho jaderný program měl vojenské účely. Uran však obohacuje na úroveň výrazně vyšší, než je potřeba pro nevojenské účely.

Šéf Bílého domu po americkém útoku prohlásil, že íránské jaderné provozy byly naprosto zničeny, podle pozorovatelů však není zcela jasné, zda americká a izraelská snaha znemožní Íránu získat v dohledné době jadernou zbraň. Američané s Teheránem o jaderném programu vedly několik kol rozhovorů, které přerušil Izrael zahájením útoků.