To se nedalo poslouchat. Zaorálek odešel ze schůzky s čínským velvyslancem

O jednání s čínským velvyslancem mluvil Zaorálek v Českém rozhlase. Čína zatím podle něj zatím zrušila čtyři zahraniční cesty českých souborů. Během jednání se však situaci nepodařilo vyřešit. „Pan velvyslanec podle mě nebyl schopen nějak zásadního rozhovoru,“ řekl Zaorálek.

Během hovoru podle něj použil frázi, že chce být mostem mezi českou a čínskou kulturou, což však Zaorálka příliš neuspokojilo. Velvyslanci na to odpověděl, že to jsou pouze slova a nyní je čas na konkrétní činy.

„Oni svými kroky úplně vyhazují do povětří to, na čem jsem jako ministr zahraničí pracoval,“ komentoval jednání ministr. „To, co čínský velvyslanec říkal, se nedalo poslouchat,“ dodal.

Velvyslance upozornil, že on má nyní zodpovědnost za to, co se děje v česko-čínských vztazích a z jednání odešel, protože jejich rozhovor mu již připadal zbytečný. „Řekl jsem mu, že nechci poslouchat jeho prázdná slova, ale že chci vidět, že napraví něco, co je podle mě nehorázné,“ řekl.

Čínské velvyslanectví po této schůzce vydalo zprávu, kde tvrdí, že příčina současných potíží je na české straně a že orchestr Českého rozhlasu sám návštěvu Číny zrušil.

To Zaorálek komentoval slovy, že velvyslanec vlastně vůbec nerozuměl tomu, co mu on sám říkal a na jeho místě by měl být někdo kompetentní. „Jak je možné, že mi po tomhle začne vykládat něco o tom, že je třeba začít budovat vzájemnou důvěru? Jak můžete budovat důvěru s velvyslancem, který vám lže do očí?“ řekl.

Ministr také mluvil o tzv. Prohlášení čtyř, které sám ještě jako ministr zahraničí ve vládě Bohuslava Sobotky podepsal. To po schůzkách některých českých politiků s dalajlámou potvrdilo celistvost Čínské lidové republiky. Sám prý tehdy Číňany upozornil, že v Česku nemůže žádný ministr ovlivňovat jednání komunálních politiků a jejich jednání ani výroky nemůže měnit.