Vánoce jsou pro samoživitelky nejtěžší část roku. Pomoc má být důstojná

Veronika Pitthardová
  11:51
Většina rodin se na Vánoce těší. Pro matky samoživitelky ale mohou být svátky plné stresu. Dva týdny školních prázdnin, vyšší náklady na jídlo, dárky i obyčejné vánoční ozdoby. „Pro většinu maminek jsou Vánoce hodně těžkou částí roku,“ potvrzuje Žaneta Slámová, zakladatelka iniciativy Fandi mámám.
Fotogalerie4

Spoluzakladatelka iniciativy Fandi mámám Žaneta Slámová. (17. prosince 2025) | foto: Fandi mámám

Vánoce bývají pro řadu rodin finančně i psychicky náročné. Co to znamená konkrétně pro samoživitelky, s nimiž pracujete?
Pro většinu maminek jsou Vánoce hodně těžkou částí roku. Nejen kvůli dárkům, ale třeba i kvůli potravinám na štědrovečerní večeři. Pro nás jsou Vánoce něco, na co se těšíme, ale pro ně je to finanční zátěž, na kterou se připravují dlouho dopředu. Další problém je volno ve školách, kdy jsou děti doma zhruba čtrnáct dní. Maminky najednou nemohou chodit do práce, a zároveň jim rostou náklady na jídlo i energie. Zní to jako drobnosti, ale když máte rozpočet vypočítaný na koruny, tak je to obrovská zátěž.

Žaneta Slámová

Spoluzakladatelka iniciativy Fandi mámám Žaneta Slámová. (17. prosince 2025)
  • Spoluzakladatelka iniciativy Fandi mámám, která pomáhá samoživitelkám a jejich dětem v tíživé životní situaci prostřednictvím konkrétní věcné pomoci od roku 2016.
  • Vystudovala ekonomii a management na České Zemědělské Univerzitě v Praze.
  • V roce 2013 začala působit jako reportérka a moderátorka zpráv na televizi Barrandov. Pracovala také v Českém Rozhlase a jako moderátorka hlavních zpráv na Televizi Seznam.
  • V současnosti je moderátorkou dopoledního vysílání na rádiu Prostor, a také spoluautorkou podcastu o neziskovém sektoru Dobro skladem.

Jak přesně maminkám o Vánocích pomáháte vy?
Máme aplikaci FandiMat, která pomáhá všem lidem v nouzi, nejen matkám samoživitelkám. Funguje jako mapa, aby bylo vidět, kde a kdo pomoc potřebuje. Lidé tam poptávají konkrétní pomoc: někdy dárky, ale někdy i vánoční stromek, dekorace nebo ozdoby. Pro mnoho lidí je samozřejmost kupovat si každý rok nové dekorace, ale pro samoživitelky je obrovská pomoc, když dostanou i použité. Důležité je, že pomoc je konkrétní. Pomáhat se totiž musí správně, aby to dávalo smysl.

Na co je tedy při darování potřeba myslet?
Vždy říkáme dárcům, že maminky nejsou odpadkový koš. Nedávejte nic, co byste nedali své kamarádce. Pomoc má být důstojná.

Zmiňovala jste žádosti o pomoc jako mapu. Nestává se, že v Praze je ochota pomáhat větší na rozdíl od chudších krajů, jako je Karlovarský nebo Ústecký?
Máte pravdu, že většina dárců je z velkých měst, zatímco pomoc je nejvíc potřeba v regionech jako Karlovarsko, sever Čech nebo Moravskoslezský kraj. My se snažíme lidi propojovat lokálně, aby vznikaly i dlouhodobé vztahy. Někteří dárci potom maminkám dávají třeba pravidelně oblečení po svých dětech. Chceme, aby ta pomoc byla komunitní, aby lidé věděli, komu pomáhají – třeba i sousedce, o které netušili, že je v nouzi.

Co maminky nejvíc potřebují?
Na Vánoce jsou to nejčastější dárky pro děti. FandiMati ale pomáhá i během roku, kdy maminky často potřebují drogerii, potraviny, nábytek, potřeby do školky nebo školy. Velká pomoc jsou také spotřebiče jako pračka, myčka, sušička. Lidé to někdy kritizují: „Proč by měla mít samoživitelka sušičku, když já ji nemám?“ Jenže pro maminku, která je na vše sama a pere stále dokola, je to obrovská úleva a rozhodně to není zbytečný luxus.

Fandi mámám. Fotbalová liga žen podpoří matky samoživitelky

Co se teď v předvánočním období v projektu děje – roste počet žádostí, nebo spíš nabídka pomoci?
Před Vánoci nám do Fandi mámám chodí hodně nabídek konkrétní pomoci, ale někdy jsou tak specifické, že se nepotkají s poptávkou. I proto vznikl FandiMat. Bylo nám totiž líto odmítat pomoc, když ji někdo nabídl.

Existují dary, které naopak nejsou příliš vhodné?
Paradoxně peníze. Ty neposíláme a ani si o ně nelze říct. Fungujeme na konkrétní materiální pomoci. Je to kvůli transparentnosti darování. Navíc to skvěle funguje. Když maminku obdarujete drogerií na celý rok, ušetří spoustu peněz.

Samoživitele muže adorujeme, ženy ne

Máte nějaké doporučení, jak darovat citlivě? Aby pomoc nevyvolávala stud nebo nepříjemné pocity?
Často publikujeme příběhy maminek, ale ne kvůli lítosti, nýbrž kvůli podpoře. Když se příběh zveřejní, často se začnou ozývají ženy, které to zažily dřív a jsou velmi solidární. Mnohé maminky nám potom říkají, že se poprvé v životě necítily odsouzené, ale podpořené. A některé z nich se stanou dobrovolnicemi, tzv. delegátkami v krajích. Pomáhají dalším maminkám a říkají jim: „Nebojte, já jsem se taky bála, ale zvládla jsem to.“ Toto má obrovský dopad.

Samoživitelka se stará o paraplavkyni a autistu. Dívku nosí na zádech

S jakými nejčastějšími předsudky o samoživitelkách se setkáváte?
„Za to si může sama, měla si líp vybrat partnera.“ Nebo: „Podruhé se vdala a bude mít dítě? To bude zase samoživitelka!“ Samoživitelka je situace, ne doživotní role. Nehledě na to, že na začátku jsou vždy dva, nejen žena/matka. Muže, kteří zůstanou s dítětem sami, adorujeme. Ženy ne. Přitom jsou to hrdinky. Život je někdy nevyzpytatelný a píše těžké příběhy. Ale všichni máme právo na lásku a pomoc, a nemusí být nutně v hmotné nouzi. Pomáháme i těm, kteří se nemají až tak špatně, ale zkrátka chtějí dítěti nebo sobě něco dopřát.

Co zneužívání dávek?
Neplatí, že dávky se masivně zneužívají. Statistiky ukazují, že to jsou jednotky procent. Navíc mnoho maminek se mimořádným dávkám vyhýbá, vůbec se jim nevyplatí. Je s tím spoustu papírování a pak jim stejně seberou něco jiného.

Kolika ženám ročně pomůžete?
Každý rok máme kolem osmdesáti až sto nových maminek. Pomáháme jim po dobu dvou let materiálně, ale i vzděláváním, právními workshopy a propojením s jinými organizacemi. Kromě toho máme další desítky až stovky žen v komunitních skupinách a tisíce uživatelů ve FandiMatu a facebookové skupině.

Čtvrt milionu dětí bez výživného. Získat ho je náročné, někdy se finančně nevyplatí

Vyprávíte o tom velmi pozitivně. Daří se tedy samoživitelkám, které podporujete, obrátit život k lepšímu?
Ano, a je za tím jeden společný jmenovatel.

Jaký?
Že maminka začne myslet na sebe. Najde lepší práci, jde na terapii, vzdělává se, změní obor. Máme třeba maminku, která začala řídit tramvaj. Úplně tím změnila profesi, našla partu lidí, kteří jí pomohli, a dokonce tam potkala i manžela. Takové příběhy – a nemáme jich málo – mě vždy dojímají. Protože ukazují, že klíčem je, když se žena začne vidět jako schopná a hodná podpory.

Co považujete za největší systémové problémy, které samoživitelky v Česku trápí?
Je jich hned několik. Například absence podpory zaměstnávání. Některé matky jsou „trestané“ za to, že pracují. Protože tím pak přichází o příspěvky. Problémem jsou i chybějící flexibilní pracovní úvazky a překlenovací období při návratu do práce, aby si maminky mohly postupně vydělávat bez ztráty příjmů.

Reforma dávek podle analýzy poškodí samoživitelky. I přes růst životního minima

A samozřejmě větší zodpovědnost neplatičů alimentů, protože důkazní břemeno zůstává na matkách. Aniž bych chtěla zabrušovat do politiky, tak i prorodinná a sociální politika má své chyby. Neměla by se totiž vůbec dělat politicky, ale odborně. Jinak vznikají absurdní situace, kdy maminka má stejný příjem s náhradním výživným i bez něj, jen má dvojnásobné papírování a poničené rodinné vztahy

Iniciativu Fandi mámám jste založila v roce 2016 spolu s Petrou Květovou Pšeničnou. Vidíte od té doby posun k lepšímu?
Obrovský. Když jsme začínali, nikdo se o samoživitelky moc nezajímal. Dnes už se víc mluví o tom, že samoživitelky nejsou chudinky ani viníci situace. Místo „jsou to chudinky, pojďme jim něco dát“ by mělo zaznívat „jsou to hrdinky, pojďme je podpořit“. A o to se snažíme celou dobu.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Turek nepřesvědčil. Nemůže být ministrem, míní Pavel a čeká, že ho Babiš nenavrhne

Aktualizujeme
Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka přijal na Pražském hradě prezident Petr Pavel. A Turek ho nepřesvědčil, že by se měl stát ministrem životního prostředí. „Předložená vysvětlení...

22. prosince 2025,  aktualizováno  13:20

Vláda jednala o místech na úřadech. V rozpočtu jí chybí na výdaje sto miliard

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš a Karal Havlíček přichází na zasedání nové vlády ANO, SPD...

Počet a strukturu míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, projednávala na posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. Ještě předtím se sešla koaliční rada ANO, SPD a...

22. prosince 2025  5:57,  aktualizováno  13:10

Macinka má nového šéfa kabinetu. Vlček v minulosti pracoval pro ruský Rosatom

Předseda Výkonného výboru Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností...

Úřadující ministr životního prostředí a šéf Motoristů Petr Macinka si přivedl na resort nového spolupracovníka. Novým ředitelem kabinetu se stal Pavel Vlček, který v minulosti pracoval mimo jiné pro...

22. prosince 2025  13:01

Znovu stržená trolej v Roudnici zastavila vlaky. Chystá se evakuace 400 lidí

Historický silniční most přes Labe v těsné blízkosti železniční stanice...

V Roudnici nad Labem v pondělí vlak během jízdy poškodil trakční vedení, v této stanici se to kvůli opravě mostu přímo nad tratí stává opakovaně. Na koridorové trati z Prahy přes Ústí nad Labem do...

22. prosince 2025  12:33,  aktualizováno  12:56

Boeing vypustil po vzletu tuny kerosinu. Obyvatelé obcí si stěžovali na zápach

Challenge Air je belgická nákladní letecká společnost. (17. dubna 2025)

V neděli překvapil obyvatele předměstí belgického města Lutych neobvyklý zápach. Nezvyklou zkušenost okamžitě sdíleli na sociálních sítích a také alarmovali místní úřady. Brzy poté se podařilo...

22. prosince 2025  12:41

Trump odvolal tři desítky šéfů diplomatických misí včetně Slovenska

Americký prezident Donald Trump

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa odvolala téměř 30 kariérních diplomatů z řad velvyslanců a dalších vrcholných představitelů zastupitelských úřadů Spojených států, kteří se svých...

22. prosince 2025  12:33

Opilý řidič vjel na dálnici D55 v protisměru, policisté ho stihli včas zastavit

Ilustrační snímek

Jen málo chybělo k tragické nehodě poté, co v neděli krátce před půl jednou v noci vyrazil řidič na D55 na Přerovsku v protisměru. Policejní hlídka si ho včas všimla. Škoda Fabia, jela ve směru na...

22. prosince 2025  12:12

Zůna se už nemá vyjadřovat k Ukrajině. SPD ho nevymění. Zastal se ho i Pavel

Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)

Ministr obrany Jaromír Zůna se už nemá vyjadřovat k Ukrajině, ale jen k armádním věcem. O Ukrajině má mluvit premiér a šéf ANO Andrej Babiš, dohodla se koalice ANO, SPD a Motoristé sobě. Hnutí SPD...

22. prosince 2025  9:21,  aktualizováno 

Vánoce na sněhu? Někde ano, slibují meteorologové a ukázali, kde bude sněžit

První sníh v Praze. (24. listopadu 2025)

Nový týden odstartuje pokračující inverzní počasí. Hranice inverze se zvýší, takže zataženo nebo mlhy přibudou postupně i na horách. Oproti předchozím dnům se tam tedy ochladí, v nižších polohách by...

22. prosince 2025  11:58

Bomba v autě zabila ruského generála, Moskva podezírá Ukrajince

V Moskvě při výbuchu bomby v autě zemřel generál odpovědný za operační výcvik....

V Moskvě při výbuchu bomby v autě zemřel generál odpovědný za operační výcvik Fanil Sarvarov. Ruské úřady podle agentury Reuters nevylučují akci ukrajinských speciálních sil. Ukrajinci událost...

22. prosince 2025  8:27,  aktualizováno  11:57

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Zůnova slova o Ukrajině rozbouřila SPD. Majerová připustila jeho konec ve vládě

Jedničkou kandidátky SPD do parlamentních voleb je ve Zlínském kraji Zuzana...

Napětí kolem nového ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) kvůli jeho výrokům o Ukrajině sílí. O dalším postupu má v pondělí odpoledne rozhodnout poslanecký klub SPD. „Nevylučuji, že výsledkem...

22. prosince 2025  11:54

Modlím se za jeho uzdravení, napsal obžalovaný. Cizince soudí za pobodání krajana

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Výpovědí svědků v pondělí u zlínského krajského soudu pokračovalo projednávání případu červnového konfliktu dvou mužů v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Hádka skončila pobodáním. Pro pokus o...

22. prosince 2025  11:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.