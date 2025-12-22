Vánoce bývají pro řadu rodin finančně i psychicky náročné. Co to znamená konkrétně pro samoživitelky, s nimiž pracujete?
Pro většinu maminek jsou Vánoce hodně těžkou částí roku. Nejen kvůli dárkům, ale třeba i kvůli potravinám na štědrovečerní večeři. Pro nás jsou Vánoce něco, na co se těšíme, ale pro ně je to finanční zátěž, na kterou se připravují dlouho dopředu. Další problém je volno ve školách, kdy jsou děti doma zhruba čtrnáct dní. Maminky najednou nemohou chodit do práce, a zároveň jim rostou náklady na jídlo i energie. Zní to jako drobnosti, ale když máte rozpočet vypočítaný na koruny, tak je to obrovská zátěž.
Žaneta Slámová
Jak přesně maminkám o Vánocích pomáháte vy?
Máme aplikaci FandiMat, která pomáhá všem lidem v nouzi, nejen matkám samoživitelkám. Funguje jako mapa, aby bylo vidět, kde a kdo pomoc potřebuje. Lidé tam poptávají konkrétní pomoc: někdy dárky, ale někdy i vánoční stromek, dekorace nebo ozdoby. Pro mnoho lidí je samozřejmost kupovat si každý rok nové dekorace, ale pro samoživitelky je obrovská pomoc, když dostanou i použité. Důležité je, že pomoc je konkrétní. Pomáhat se totiž musí správně, aby to dávalo smysl.
Na co je tedy při darování potřeba myslet?
Vždy říkáme dárcům, že maminky nejsou odpadkový koš. Nedávejte nic, co byste nedali své kamarádce. Pomoc má být důstojná.
Zmiňovala jste žádosti o pomoc jako mapu. Nestává se, že v Praze je ochota pomáhat větší na rozdíl od chudších krajů, jako je Karlovarský nebo Ústecký?
Máte pravdu, že většina dárců je z velkých měst, zatímco pomoc je nejvíc potřeba v regionech jako Karlovarsko, sever Čech nebo Moravskoslezský kraj. My se snažíme lidi propojovat lokálně, aby vznikaly i dlouhodobé vztahy. Někteří dárci potom maminkám dávají třeba pravidelně oblečení po svých dětech. Chceme, aby ta pomoc byla komunitní, aby lidé věděli, komu pomáhají – třeba i sousedce, o které netušili, že je v nouzi.
Co maminky nejvíc potřebují?
Na Vánoce jsou to nejčastější dárky pro děti. FandiMati ale pomáhá i během roku, kdy maminky často potřebují drogerii, potraviny, nábytek, potřeby do školky nebo školy. Velká pomoc jsou také spotřebiče jako pračka, myčka, sušička. Lidé to někdy kritizují: „Proč by měla mít samoživitelka sušičku, když já ji nemám?“ Jenže pro maminku, která je na vše sama a pere stále dokola, je to obrovská úleva a rozhodně to není zbytečný luxus.
Fandi mámám. Fotbalová liga žen podpoří matky samoživitelky
Co se teď v předvánočním období v projektu děje – roste počet žádostí, nebo spíš nabídka pomoci?
Před Vánoci nám do Fandi mámám chodí hodně nabídek konkrétní pomoci, ale někdy jsou tak specifické, že se nepotkají s poptávkou. I proto vznikl FandiMat. Bylo nám totiž líto odmítat pomoc, když ji někdo nabídl.
Existují dary, které naopak nejsou příliš vhodné?
Paradoxně peníze. Ty neposíláme a ani si o ně nelze říct. Fungujeme na konkrétní materiální pomoci. Je to kvůli transparentnosti darování. Navíc to skvěle funguje. Když maminku obdarujete drogerií na celý rok, ušetří spoustu peněz.
Samoživitele muže adorujeme, ženy ne
Máte nějaké doporučení, jak darovat citlivě? Aby pomoc nevyvolávala stud nebo nepříjemné pocity?
Často publikujeme příběhy maminek, ale ne kvůli lítosti, nýbrž kvůli podpoře. Když se příběh zveřejní, často se začnou ozývají ženy, které to zažily dřív a jsou velmi solidární. Mnohé maminky nám potom říkají, že se poprvé v životě necítily odsouzené, ale podpořené. A některé z nich se stanou dobrovolnicemi, tzv. delegátkami v krajích. Pomáhají dalším maminkám a říkají jim: „Nebojte, já jsem se taky bála, ale zvládla jsem to.“ Toto má obrovský dopad.
Samoživitelka se stará o paraplavkyni a autistu. Dívku nosí na zádech
S jakými nejčastějšími předsudky o samoživitelkách se setkáváte?
„Za to si může sama, měla si líp vybrat partnera.“ Nebo: „Podruhé se vdala a bude mít dítě? To bude zase samoživitelka!“ Samoživitelka je situace, ne doživotní role. Nehledě na to, že na začátku jsou vždy dva, nejen žena/matka. Muže, kteří zůstanou s dítětem sami, adorujeme. Ženy ne. Přitom jsou to hrdinky. Život je někdy nevyzpytatelný a píše těžké příběhy. Ale všichni máme právo na lásku a pomoc, a nemusí být nutně v hmotné nouzi. Pomáháme i těm, kteří se nemají až tak špatně, ale zkrátka chtějí dítěti nebo sobě něco dopřát.
Co zneužívání dávek?
Neplatí, že dávky se masivně zneužívají. Statistiky ukazují, že to jsou jednotky procent. Navíc mnoho maminek se mimořádným dávkám vyhýbá, vůbec se jim nevyplatí. Je s tím spoustu papírování a pak jim stejně seberou něco jiného.
Kolika ženám ročně pomůžete?
Každý rok máme kolem osmdesáti až sto nových maminek. Pomáháme jim po dobu dvou let materiálně, ale i vzděláváním, právními workshopy a propojením s jinými organizacemi. Kromě toho máme další desítky až stovky žen v komunitních skupinách a tisíce uživatelů ve FandiMatu a facebookové skupině.
Čtvrt milionu dětí bez výživného. Získat ho je náročné, někdy se finančně nevyplatí
Vyprávíte o tom velmi pozitivně. Daří se tedy samoživitelkám, které podporujete, obrátit život k lepšímu?
Ano, a je za tím jeden společný jmenovatel.
Jaký?
Že maminka začne myslet na sebe. Najde lepší práci, jde na terapii, vzdělává se, změní obor. Máme třeba maminku, která začala řídit tramvaj. Úplně tím změnila profesi, našla partu lidí, kteří jí pomohli, a dokonce tam potkala i manžela. Takové příběhy – a nemáme jich málo – mě vždy dojímají. Protože ukazují, že klíčem je, když se žena začne vidět jako schopná a hodná podpory.
Co považujete za největší systémové problémy, které samoživitelky v Česku trápí?
Je jich hned několik. Například absence podpory zaměstnávání. Některé matky jsou „trestané“ za to, že pracují. Protože tím pak přichází o příspěvky. Problémem jsou i chybějící flexibilní pracovní úvazky a překlenovací období při návratu do práce, aby si maminky mohly postupně vydělávat bez ztráty příjmů.
Reforma dávek podle analýzy poškodí samoživitelky. I přes růst životního minima
A samozřejmě větší zodpovědnost neplatičů alimentů, protože důkazní břemeno zůstává na matkách. Aniž bych chtěla zabrušovat do politiky, tak i prorodinná a sociální politika má své chyby. Neměla by se totiž vůbec dělat politicky, ale odborně. Jinak vznikají absurdní situace, kdy maminka má stejný příjem s náhradním výživným i bez něj, jen má dvojnásobné papírování a poničené rodinné vztahy
Iniciativu Fandi mámám jste založila v roce 2016 spolu s Petrou Květovou Pšeničnou. Vidíte od té doby posun k lepšímu?
Obrovský. Když jsme začínali, nikdo se o samoživitelky moc nezajímal. Dnes už se víc mluví o tom, že samoživitelky nejsou chudinky ani viníci situace. Místo „jsou to chudinky, pojďme jim něco dát“ by mělo zaznívat „jsou to hrdinky, pojďme je podpořit“. A o to se snažíme celou dobu.