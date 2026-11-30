Svářeč Joel Santos v Česku pracuje rok a půl a kromě toho, že hůř snáší tuzemskou zimu, se adaptoval dobře. „Když jsem se na Filipínách ucházel o práci svářeče v Česku, čekala mě praktická zkouška a dvě kola pohovorů, včetně praktické zkoušky svařování. Potom mi místní agentura pomohla s vyřízením víz a přípravou na odlet,“ popsal iDNES.cz. Od pohovoru až po příjezd do Česka uplynulo asi pět měsíců. Během prvního týdne absolvoval lékařskou prohlídku a hned poté nastoupil do velkého automobilového závodu.
Automobilky si za účelem najímání cizinců platí specializované personální agentury. Konkrétně v kolínské Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ), která má 3 200 zaměstnanců, tvoří zahraniční „posily“ už zhruba polovinu. Kromě Ukrajinců nabírá v posledních třech letech také Filipínce, kterých v automobilce pracuje 130. Všichni mají stejné platové podmínky.
„Časem se o seniory nebude mít kdo starat. Proto lákáme zdravotníky z ciziny. Bez nich už se neobejdeme.“