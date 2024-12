Plat zaměstnanců soudů vzroste o pět tisíc korun. Blažek se shodl s odbory

Na jedno rozpočtované místo by podle Šafrové mělo od Nového roku připadat průměrně 42 370 korun měsíčně. Odbory nicméně nadále zůstanou ve stávkové pohotovosti, dokud se nedočkají systémové změny.

„Z částky 5 000 Kč by mělo jít 2 100 korun do nenárokových, motivačních složek platů. Zbytek by mohl jít do nárokové části platů. Jako odbory bychom chtěly, aby se ke všem v procentech dostala stejná částka,“ popsala dohodu Šafrová. Zdůraznila, že tyto částky jsou průměrné. Jaké konkrétní peníze zaměstnanci soudů dostanou, zjistí až po Novém roce z výplatních pásek.

Odbory stále trvají na vytvoření samostatných platových tabulek pro zaměstnance soudů, které by byly vzhledem k náročnosti práce justičního personálu oddělené od ostatních pracovníků státní správy. Případně požadují jiné vládní opatření, které by zavedlo systémovou změnu. „Určitě se v příštím roce ještě několikrát sejdeme, dokud to nevyřešíme,“ nastínila Šafrová další jednání s ministerstvem.

Administrativní pracovníci soudů kvůli nedůstojným mzdovým podmínkám v květnu a říjnu stávkovali. Na své podprůměrné platy dlouhodobě poukazují také zaměstnanci dalších organizačních složek státu, které spadají pod Blažkovo ministerstvo. Letos stávkoval i odborný aparát pražských státních zastupitelství, ve stávkové pohotovosti je rovněž část úředníků ministerstva.

Mluvčí úřadu Vladimír Řepka minulý týden uvedl, že schválený státní rozpočet na příští rok zahrnuje navýšení platů pro všechny zaměstnance jak v justici, tak i Vězeňské službě i na samotném ministerstvu. Meziroční navýšení je podle něj v celkové výši 2,84 miliardy korun včetně příslušenství. Kolik dostanou přidáno zaměstnanci jednotlivých organizačních složek, zatím úřad nekonkretizoval.