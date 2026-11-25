Odborové organizace požadovaly navýšení mezd o 2500 korun. Dohodnuté zvýšení o 2000 bude znamenat růst nákladů o 48 milionů korun. Počet plánovaných míst v rozhlase by se měl příští rok pohybovat okolo 1380 lidí.
Průměrná mzda v Českém rozhlasu podle Vojslavského poroste příští rok pomaleji, než je odhad za celé Česko. Ten je zhruba šest procent, zatímco rozhlas očekává téměř čtyřprocentní růst.
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Poplatky zrušíme k červenci 2027. Babiš o protestech, armádě i rozpočtu
Vedle zvýšení mezd rozhlas zvýší stravenkový paušál z letošních 120 na 130 korun, příspěvek na flexipasy vzroste o 4000 na 16 000 korun ročně a příspěvek na penzijní spoření o 100 korun na 2000 korun měsíčně. Celkově na benefity Českého rozhlasu vynaloží 98 milionů korun za rok ze sociálního fondu, kde se kumulují úspory z minulých let.
Český rozhlas hospodaří letos s rozpočtem přes 2,7 miliardy korun. Většinu příjmů, téměř 2,5 miliardy, tvoří rozhlasové poplatky. Vládní koalice chce poplatkový systém zrušit a nahradit ho příspěvkem ze státního rozpočtu nebo jinou formou financování. Návrh zákona zatím počítá se snížením příspěvku od státu proti letošku o 400 milionů korun.
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29. října 2026