Hrubému hrozí čtvrtý vyhazov. Na zámku Štiřín pracuje už pětatřicet let

Zámek Štiřín je příspěvkovou organizací ministerstva zahraničí. Jeho hlavním účelem má být pořádání nejrůznějších konferencí, kongresů či setkání státních představitelů. Nový šéf resortu Tomáš Petříček z ČSSD má navíc představu, že by si na sebe měl areál s restaurací či golfovým hřištěm sám vydělat. A to se prý neděje. Podle Petříčka musí stát Štiřín ročně dotovat částkou okolo pětadvaceti milionů korun.

Na zámek pod Hrubého dlouhodobým vedením proto poslal kontrolory z generální inspekce ministerstva zahraničí. V jejich zprávě z února 2019 se píše o třiapadesáti „kontrolních zjištěních obsahujících závažná pochybení a nesrovnalosti“ včetně pozdního uveřejňování či neuveřejňování smluv, pochybení ve veřejných zakázkách, nevymáhání pojistného či třeba toho, že „ve dvou případech generální ředitel zámku Štiřín podepsal smlouvy dříve, než hodnotící komise provedla vyhodnocení výběrového řízení“.

Podle zdrojů MF DNES z Černínského paláce má to vše vést k odvolání Václava Hrubého a k tomu, že by Štiřín spolu s chatou resortu v Harrachově převzala nově vytvořená sekce diplomatického servisu ministerstva, která by obě zařízení spravovala sama.

„Je to jedna z možností, o které na ministerstvu v tuto chvíli jednáme. Musíme si vyhodnotit závažnost jednotlivých nálezů auditu, aby se z toho případně vyvodily důsledky a byla zjednána náprava. A abychom jako ministerstvo nemuseli dotovat zařízení, které by mohlo hospodařit alespoň na nule,“ řekl MF DNES Petříček.

Ředitel Štiřína Václav Hrubý ale všechna možná pochybení odmítá. „Byla tady kontrola generální inspekce, která žádné takové závady nezjistila, takže nevím, z čeho to vychází. Že by byly zjištěny nějaké závažné nedostatky, zdá se mi podivné. O tom, co zjištěno bylo, jsme jednali jak s finančním, tak s živnostenským úřadem. A tam se jen podivovali s tím, že máme vše v pořádku, a nechápali, kde se to všechno bere,“ konstatoval ředitel Hrubý.

„Třeba to chtějí prodat“

„Štiřín nikdy nefungoval lépe než teď. Do státního rozpočtu vracíme na úsporách přibližně stejnou částku, jakou dostáváme na příspěvku. Stát tedy stojí Štiřín nula nula. Takže ať mi ministerstvo nevykládá takové nesmysly, pan ministr má zřejmě nějaké divné informace,“ podotkl Hrubý. „Kdo to sleduje, tak ví, proč jsem byl odvoláván. Pokaždé šlo o to, že to někdo chtěl prodat, získat. Jestli se to stane, sledujte, co se bude dít dál,“ dodal.

„Pan Hrubý není ten problém. To je spíš struktura pod ním, která si z toho dělá rodinnou firmu.“

Naposledy se ředitel Štiřína musel z funkce poroučet v roce 2013, kdy se měl zámek s celým čtyřicetihektarovým pozemkem prodávat. Tehdy se spekulovalo, že o něj měl zájem miliardář Zdeněk Bakala. Prodej tehdy zhatil sám Hrubý. Odmítl totiž podepsat „protokol o nepotřebnosti majetku“, což vyžadoval zákon o příspěvkových organizacích. Tím se prodej zbrzdil a následně padl úplně. Následoval ministerský audit na Štiříně, byla zjištěna pochybení a Hrubý musel skončit.

Jenže ve stejném roce padla i vláda, v níž byl Karel Schwarzenberg ministrem zahraničí. Následně vznikl úřednický kabinet Miloše Zemana v čele s Jiřím Rusnokem a nový šéf resortu zahraničí Jan Kohout Hrubého do funkce vrátil.

Také nyní lidé z okolí ředitele Štiřína hovoří o tom, co sám Hrubý pro MF DNES jen naznačil. Tedy že má ministerstvo zájemce o koupi zámku i s přilehlým areálem a golfovým hřištěm. Podle těchto spekulací má jít o miliardáře z česko-slovenské investiční skupiny, která prý jako bonus Petříčkově sociální demokracii nabízí úhradu stamilionových dluhů, kterou má strana vůči dědicům právníka Zdeňka Altnera kvůli kauze Lidový dům.

Ministr: Nesmysl, neprodáme

Ministr Tomáš Petříček ovšem takové zvěsti označuje za nesmysly. V rozhovoru s MF DNES několikrát zdůraznil, že zámek Štiřín ani chatu v Harrachově rozhodně prodávat nechtějí. A totéž prý sdělil i premiérovi Andreji Babišovi, kterému si měl Václav Hrubý na dění kolem Štiřína stěžovat.

„Pan premiér se mě ptal, co se bude se zámkem Štiřín dít. Jasně jsem mu řekl, že se ministerstvo nebude tohoto zámku zbavovat, jenom ho chce lépe spravovat. O prodeji se rozhodně neuvažuje. Spíš chceme zajistit, aby obě zařízení plnila svůj účel. Ministerstvo musí s majetkem státu hospodařit co nejlépe a nechtěl bych, abychom museli poměrně významnou částkou dotovat provoz zámku Štiřín,“ sdělil Petříček.

Zdroje blízké ministrovi navíc popisují, že v Černínském paláci vadí i to, jak si Hrubý za roky své kariéry na Štiříně udělal ze zámku de facto rodinný podnik. „Pan Hrubý není ten problém. To je spíš struktura pod ním, která si z toho dělá rodinnou firmu. On je tam jako majordomus. Asi těžko by se ospravedlňovalo, že se bude škrtat a pak se bude posílat 20 či 25 milionů na zámek u Prahy, který má vedle sebe golfové hřiště, restauraci a minimálně má potenciál, aby se živil sám.“

Hrubý to označuje za hloupost stejně jako podezření z nehospodárnosti. Rozhodně však jeho čtvrté odvolání z funkce visí ve vzduchu. Poprvé ho vyhodili komunisti těsně před revolucí. Hned v roce 1989 byl však Václavem Havlem dosazen zpátky s pochvalou za záchranu kulturní památky.

Podruhé se musel sbalit o deset let později, kdy ho z funkce odvolal někdejší generální sekretář ministra Jana Kavana Karel Srba kvůli neochotě vyrobit důkazy k tvrzení tehdejšího premiéra Zemana, že bývalý ministr zahraničí Josef Zieleniec na zámku korumpoval novináře. Kavanův nástupce Cyril Svoboda z KDU-ČSL ho do čela Štiřína vrátil v roce 2003.

„Pouštím tyto věci z hlavy. Víte, já už tady toho prožil tolik, že kdybych měl poslouchat všechny podobné drby, tak bych se z toho zbláznil. Vůbec bych nevěřil, že je toto možné. Počtvrté,“ říká ředitel zámku Štiřín Hrubý.