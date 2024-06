Chocholouškovy schody i blyštivý luxus. Jak vypadá nejdražší česká nemovitost

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Přes nádvoří štiřínského zámku a park míříme ke schodišti, které zná každý filmový fanoušek. Odtud docent Chocholoušek ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje střílel z tarasnice po saniťácích, kteří mu měli přivést mechanika Koudelku v podání Luďka Soboty. Schody nevedou do pokojů pacientů, ale do reprezentačních prostor zámku v 1. patře. Jsme první návštěvníci, kteří se sem podívají. Stát začal nabízet nejdražší nemovitost v ČR k prodeji.