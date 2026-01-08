A nově také, jak zjistila redakce iDNES.cz, je podzámčí v exekuci. Kvůli dluhům firmy na daních exekutoři už nařídili prodej prvních budov v sousedství zámku.
Zámek měl podle policie asi sloužit k vyprání peněz.
Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...
Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...
Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...
Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...
Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...
Malotraktor se propadl ledem do zamrzlého rybníka u osady Spáleniště nedaleko Dobrušky na Rychnovsku. Na místo vyrazili hasiči, povolali i potápěče. Rozřezávali led, poté stroj vytáhli.
Německý prodejce módy Zalando oznámil uzavření velkého logistického centra v Erfurtu, jediného ve východní části Německa. Berlínská společnost o svém rozhodnutí už informovala všech zaměstnanců,...
Za vraždu dvou prodavaček v obchodě v Hradci Králové dnes odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci, když zamítl jeho odvolání....
Zájem Čechů o financování vlastního bydlení stále roste. Za loňský rok si lidé podle dat ČSOB sjednali hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření celkem za 442 miliard korun, což je o 46 procent...
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila mluvčí ruské diplomacie...
Hnutí STAN kritizuje, že se Česká republika jasně nepostavila na stranu Dánsko, když začal americký prezident Donald Trump mluvit o tom, že Spojené státy musí získat Grónsko. „Proč nepatříme jako...
Nizozemský soud zrušil sňatek, jehož oddávající k sepsání svatebního slibu využil chatbotu ChatGPT. Podle agentury AFP a nizozemských médií v obřadu, který byl na žádost páru neformální, chyběly...
Cizí muž, který se představil jako strejda Michal, se ve středu pokusil odvést z mateřské školy v Liberci jedno z dětí. Učitelka však záhy zjistila, že nikdo takový v seznamu od rodičů není a...
Skoro 42 procent Čechů nemá, nechce mít nebo nedokáže pojmenovat svůj životní vzor. Pokud životní vzor nacházejí, tak nejčastěji jím jsou rodiče a z politiků prezident Petr Pavel, vyplývá z průzkumu...
Silvestrovské pátrání po ztraceném muži mělo šťastný konec. Hledání začalo, když policisté obdrželi oznámení o muži, který se ztratil v Prokopském údolí a trpí Alzheimerovou chorobou. Hlídky následně...
Převzetí Grónska Trumpem by vyžadovalo miliardy a miliardy vynaložené v průběhu desítek let na těžební průmysl, který zde zatím neexistuje, tvrdí odborníci. Navzdory údajné hojnosti vzácných zemin...
Pražští kriminalisté pátrají po cizinci, který začátkem prosince napadl u vstupu do metra stanice Florenc druhého muže a nadvakrát mu přerazil čelist. Napadený následně kvůli zranění při incidentu...