V roce 1992 požádal Karel Des Fours Walderode o vydání zámku Hrubý Rohozec a o lesy a pozemky na Semilsku, Jablonecku a Liberecku, které jeho předkům patřily tři století.
Majetek mu ale byl konfiskován po 2. světové válce na základě dekretu prezidenta č. 12/1945 Sb. (Benešova dekretu), o konfiskaci a urychleném rozdělení majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.
Zmizely šperky, vzácná kolekce zbraní i jeho osobní věci. Do jeho pražského bytu se nastěhoval sekretář ministra zahraničí Clementise. „Viděl jsem ho na pohřbu Jana Masaryka, v mém žaketu a mých botách, které mu byly malé,“ vzpomínal hrabě.