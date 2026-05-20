NATO ztratilo schopnost zaručit členům bezpečnost, varoval Zalužnyj v Praze

Na konferenci vystoupil také prezident Petr Pavel a náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka, jehož nástupce Miroslava Hlaváče schválila vláda v pondělí.
Pavel na úvod zmínil hrdinnost Ukrajinců a lekci, kterou Evropě dali, a ze které se má kontinent poučit. „Bezpečnost je křehká tehdy, když ji odkládáme na zítřek. Měli bychom ji budovat v době, kdy to ještě nebolí,“ řekl český prezident.
„435 – to je počet dní, které uplynuly od okamžiku, kdy Ukrajina souhlasila s americkým návrhem na okamžité a bezpodmínečné příměří. Téměř rok a čtvrt. A jaká je odpověď Ruska mezitím? Vymlouvání, lži a ultimátum,“ uvedl Pavel.
Ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Zalužnyj při projevu poděkoval Česku za pomoc Ukrajině a zmínil, že ve válce, kde se hraje o život celého národa, pravděpodobně nastane okamžik, kdy se při hledání jejího konce nenajde žádný kompromis.
„Protože není možné být zabit jen trochu nebo být napůl naživu. Nebo ještě hůře – za daných podmínek souhlasit s tím, že se sami zničíme,“ řekl.
Mluvil také o tom, že v této „opotřebovací“ válce znamená i samotné přežití vítězství. „Pro Rusko je nemožné zastavit válku kvůli hrozbě zániku samotného státního systému, který v případě neúspěchu zjevně přestane existovat.“
Podle Zalužného rozhodují o úspěchu země v takové válce dvě základní věci. „První z nich je odolnost a schopnost společnosti pokračovat v boji a ochota přijmout jeho výsledky. Druhou je odolnost ekonomiky a její schopnost neustále se zotavovat.“
„Každý chce žít v hojnosti a míru, ale zapomíná, že právě za to kdysi položili své životy lidé, kteří tady žili. Stačí se pozorně podívat na vaše hranice. Je to krev vašich vojáků, kteří ji tam zanechali ve 20. století,“ řekl ukrajinský velvyslanec.
Nejdůvěryhodnější ukrajinský politik
Ukrajinský generál byl naposledy v Praze před čtyřmi lety, krátce před ruským útokem na Ukrajinu v únoru 2022. Tehdy v Česku podepsal dvě smlouvy, jednu na čtyři tisíce kusů dělostřelecké munice, které Česko Kyjevu darovalo, druhou na poskytnutí léčby pro ukrajinské vojáky.
Zalužnyj nedávno varoval, že ani případné příměří nemusí znamenat konec hrozby další války, pokud nevznikne nový mezinárodní bezpečnostní systém, který zabrání Rusku znovu zaútočit.
Bývalý velitel ukrajinské armády zároveň nedávno odmítl spekulace o své možné kandidatuře na prezidenta Ukrajiny. Debaty o své politické budoucnosti označil za „hovory u piva“ a uvedl, že podobné otázky nebude řešit dříve, než na Ukrajině skončí válečný stav.
Zalužnyj je podle březnového průzkumu agentury Socis nejdůvěryhodnějším ukrajinským politikem. Věří mu až 61,6 procenta Ukrajinců. Ačkoliv prezidentské volby vzhledem k neutuchající válce s Ruskem nejsou na Ukrajině na pořadu dne, Zalužného jméno je v souvislosti s případným prezidentským kláním skloňováno stále častěji.
Možná tím spíše, že nynější prezident Volodymyr Zelenskyj naopak naznačil, že o další mandát usilovat nebude.