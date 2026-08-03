K darování kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského, došlo v březnu roku 2025. Kromě něj teď čelí obžalobě exministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Titz.
Dárce bitcoinů Jiřikovský byl v případu již dříve obviněn z legalizace výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Žalobkyně nyní žádá pro Jiřikovského za provozování darknetového tržiště souhrnný trest 20 let vězení, dalších devět let za darování bitcoinů ministerstvu.
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Za praní špinavých peněz pak žádá žalobkyně pro exministra Blažka a náměstka Daňhela 6,5 roku a peněžité tresty. Pro advokáta Titze navrhuje 8 let vězení.
Letos na začátku května detektivové obvinili také exministra Blažka (dříve ODS), který kvůli kauze loni rezignoval, jeho někdejšího náměstka Daňhela a Jiřikovského advokáta Titze z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Trojice je stíhána na svobodě, hrozí jim pět až 12 let vězení.
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15. srpna 2025