Žalobkyně Lastovecká, odvolaná z týmu k bitcoinové kauze, rezignovala

Autor: ,
  11:47aktualizováno  11:58
Žalobkyně Petra Lastovecká, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze, rezignovala podle médií na funkci státní zástupkyně. Ze samotné kauzy byla stažena už v březnu kvůli údajné podjatosti, ona sama tuto konstrukci však dlouhodobě odmítá.
Žalobkyně Petra Lastovecká | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

„Rezignovala jsem po 28 letech služby, protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství. Práci státní zástupkyně mám stále ráda, ale už nechci být součástí systému, který podle mého názoru opouští hodnoty odbornosti, odpovědnosti a otevřené diskuse,“ sdělila Lastovecká Deníku N.

Bradáčová žádá přísnější trest pro žalobkyni Lastoveckou v bitcoinové kauze

Lastovecká dostala před čtrnácti dny výtku od olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna poté, co se v rozhovoru pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz vyjádřila o svém odvolání z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze.

Rozhovorem podle Dragouna narušila důvěru v práci státního zastupitelství i odborný postup žalobců v probíhajícím přípravném řízení. Rozhovor vytvářel mylný dojem, že státní zastupitelství v kauze postupovalo nezákonně nebo účelově, řekl již dříve Dragoun. Kárné řízení vůči Lastovecké ale Dragoun nenavrhl.

Lastovecká „pije krev“ ODS už dlouho. Kdo je žalobkyně odstavená z bitcoinové kauzy

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová však s jeho postupem nesouhlasila. Pro Lastoveckou požadovala tvrdší trest.

Žalobkyně Lastovecká, odvolaná z týmu k bitcoinové kauze, rezignovala

