Žalobkyně Lastovecká, odvolaná z týmu k bitcoinové kauze, rezignovala

„Rezignovala jsem po 28 letech služby, protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství. Práci státní zástupkyně mám stále ráda, ale už nechci být součástí systému, který podle mého názoru opouští hodnoty odbornosti, odpovědnosti a otevřené diskuse,“ sdělila Lastovecká Deníku N.
Lastovecká dostala před čtrnácti dny výtku od olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna poté, co se v rozhovoru pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz vyjádřila o svém odvolání z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze.
Rozhovorem podle Dragouna narušila důvěru v práci státního zastupitelství i odborný postup žalobců v probíhajícím přípravném řízení. Rozhovor vytvářel mylný dojem, že státní zastupitelství v kauze postupovalo nezákonně nebo účelově, řekl již dříve Dragoun. Kárné řízení vůči Lastovecké ale Dragoun nenavrhl.
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová však s jeho postupem nesouhlasila. Pro Lastoveckou požadovala tvrdší trest.