Dálniční policisté na Brněnsku čelí obvinění kvůli úplatkům, žalobce smetl stížnosti

Vyšetřování trestné činnosti z let 2022 a 2023, která se podle policie děla na Vysočině a v Jihomoravském kraji, pokračuje. Prodlužuje ho i nutnost jednat opakovaně se zahraničními orgány, protože oběťmi trestných činů byli často cizinci. Policisté od nich při silničních kontrolách na dálnici D1 brali peníze, které si nechávali.
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Zneužití pravomoci i úplatky. GIBS stíhá dvacet dálničních policistů na Brněnsku
„Závisí na státech, jak rychle nám budou ochotni a schopni svědky vyslechnout,“ řekl Fichtner na dotaz, kdy by mohlo být vyšetřování ukončeno. Podle něj zatím neskončily ani výslechy obviněných, kteří vypovídají před Generální inspekcí policejních sborů (GIBS). „Za týden proběhne třeba jeden nebo dva výslechy obviněných,“ dodal Fichtner.
Obvinění policisté byli postaveni mimo službu. Za zneužití pravomoci jim hrozí až pět let vězení. Těm, kteří jsou obviněni i z přijetí úplatku, hrozí v případě odsouzení až desetiletý trest.