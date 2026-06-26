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Žalobce zamítl stížnost exministra Blažka proti obvinění v bitcoinové kauze
Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace
Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...
Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích
Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...
Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.
Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu
Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...
Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion
V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...
Koalice utnula obstrukce. Riskujete ztrátu miliard eur, varoval ji Hřib
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě se rozhodla utnout obstrukce Pirátů a prosadila na návrh ministra Borise Šťastného za Motoristy sobě, že se o novém zákonu o státních zaměstnancích bude...
Na Krymu vyhlásili po ukrajinských útocích nouzový režim
Moskvou dosazený šéf anektovaného poloostrova Krym Sergej Aksjonov oznámil vyhlášení nouzového režimu, který má podle něj pomoci řešit otázky ekonomického charakteru. Konkrétní důvody nesdělil, ale...
Žalobce zamítl stížnost exministra Blažka proti obvinění v bitcoinové kauze
Žalobce NSZ zamítl stížnosti exministra Blažka, jeho někdejšího náměstka Daňhela a advokáta Titze proti obvinění v tzv. bitcoinové kauze.
Dělníka zasypaly skleněné tabule, zraněného do nemocnice přepravil vrtulník
Zásah letecké záchranné služby si vyžádalo zranění muže v Jáchymově na Karlovarsku. Podle vyjádření hasičů na něj spadly skleněné tabule z korby dodávky. Událost byla původně hlášená jako pád lešení...
Školačka se šla vykoupat k jezu, nevrátila se domů. Pátrala po ní policie
Policisté v pátek pátrali po třináctileté dívce z Tachovska, která se ve čtvrtek odpoledne nevrátila domů. Školačka se šla ve Stříbře vykoupat k jezu.
České centrum v Budapešti podpořilo Pride. Vedení brzy skončí, reaguje Macinka
Budapešť se chystá na první pochod hrdosti po pádu Viktora Orbána. Akci na podporu práv LGBTQ komunity podpořilo k nelibosti ministra zahraničí Petra Macinky také tamní České centrum. „Je to zbytečný...
Adidas našel lék na vedra. Představil oblečení s vestavěnými ventilátory
Německý gigant módního a sportovního oblečení se po desetileté pauze vrátil ke spolupráci s vlivným americkým módním návrhářem Rickem Owensem. Jejím výsledkem je řada funkčního oblečení, které i přes...
Ve Francii se ve vedrech utopilo už před padesát lidí. Paris Pride se ruší
Počet utonulých ve Francii, kteří se v současné vlně veder chtěli osvěžit koupáním, vzrostl na pětapadesát, oznámila ministryně sportu Marina Ferrariová. Pařížská policie v pátek vyzvala organizátory...
Macinka vystoupil ke klimatické krizi. Zelení jsou podle něj značně přehřátí
Zatímco poslankyně opozičních Pirátů navrhovaly jednat o vlně veder, ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka si vzal ve Sněmovně slovo, aby přednesl stručnou zprávu k průběhu...
Kdo je Anna Ponomarjovová? Rusko do Prahy vysílá diplomatku s vazbou na Česko
Anna Ponomarjovová v pátek oficiálně nastoupila do funkce nové ruské velvyslankyně v Česku. Na Pražském hradě předala pověřovací listiny prezidentu Petru Pavlovi a vystřídala Alexandra Zmejevského,...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Slíbili mu výnos z dlouhodobé investice, muž přišel o více než pět milionů
O více než pět milionů korun přišel osmatřicetiletý muž z Náchodska. Nechal se nalákat na internetovou reklamu slibující vysoký výnos z investic, jenže peníze skončily nejspíš u podvodníků. Poškozený...
RECENZE: Bili mámu, já pak své blízké taky. Násilí v rodině líčí zpěvák, fotbalista i lékař
Po hrané rekonstrukci případu Monyová přichází na Oneplay třídílný dokument Láska nebolí, v němž téma domácího násilí otevírají jiné osobnosti: oběti jako zpěváci Radek Banga a Michaela Nosková, ale...