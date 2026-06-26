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Žalobce zamítl stížnost exministra Blažka proti obvinění v bitcoinové kauze

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  13:16
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se chystá opustit svou funkci,...

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se chystá opustit svou funkci, nakonec dorazil do Sněmovny. Žádala o to i většina poslanců. (5. června 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se chystá opustit svou funkci,...
Končící ministr spravedlnosti Pavel Blažek na poslední tiskové konferenci v...
Končící ministr spravedlnosti Pavel Blažek na poslední tiskové konferenci v...
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na čtvrteční tiskové konferenci...
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Žalobce NSZ zamítl stížnosti exministra Blažka, jeho někdejšího náměstka Daňhela a advokáta Titze proti obvinění v tzv. bitcoinové kauze.

Podrobnosti připravujeme...

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