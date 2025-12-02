Žalobci hrozí důtka za to, že dál nebojoval proti vrácení počítačů Jiřikovskému

Státnímu zástupci Marku Vagaiovi hrozí důtka za to, že nepodal stížnost proti usnesení, na jehož základě se Tomáš Jiřikovský dostal k zajištěné elektronice. Krajský státní zástupce Jan Sladký podal k Vrchnímu soudu v Olomouci návrh na zahájení kárného řízení spojený s návrhem na schválení dohody o vině a kárném opatření, oznámil mluvčí žalobců Hynek Olma.
Olomoucký kárný senát rozhodne, zda dohodu akceptuje. Elektronika pravděpodobně skrývala přístup k bitcoinovým peněženkám. Jiřikovský, v minulosti odsouzený za obchod s drogami, následně daroval část bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, což vedlo k odchodu ministra Pavla Blažka (ODS).

Dárce bitcoinů Jiřikovský zůstává ve vazbě, rozhodl soud

Vagai podle nadřízených ohrozil reputaci státního zastupitelství a vyvolal řadu otázek ohledně odbornosti a důslednosti postupu v Jiřikovského kauze. Měl buď ihned podat opravný prostředek, anebo si ponechat lhůtu a věci se dál podrobně věnovat.

„S ohledem na kárnou judikaturu ve věcech obdobných pochybení navrhuje krajský státní zástupce uložit státnímu zástupci důtku,“ uvedl Olma.

Řemeslníci přišli při razii u Jiřikovského o nářadí. My ho nemáme, brání se policie

Krajský soud v Brně usnesením z letošního 8. ledna zamítl návrh státního zástupce na zabrání zajištěných věcí, které patřily Jiřikovskému. Vagai se na místě vzdal práva podat stížnost.

Státní zástupce už dříve Deníku N řekl, že neměl informace o tom, že by se právě v dané elektronice, o kterou šlo, mohlo něco nacházet. A nevěděl podle svých slov ani o tom, že Jiřikovského advokát o několik týdnů dříve informoval o možnosti cenného obsahu v elektronice ministra Blažka.

Zkoumání elektroniky

Soud Jiřikovskému vydal podle usnesení sedm notebooků, dva netbooky, stolní počítač či tři iPady. Dále mobilní telefony, několik serverů s pevnými disky, několik přenosných úložišť, dvoje chytré hodinky a herní konzoli.

Ministryně spravedlnosti Decroix věří, že bitcoinová kauza je uzavřenou kapitolou

Devět kusů elektroniky zůstalo pro znalce nepřístupných, kvůli chybějícím heslům se do nich nedostal. Šlo například o MacBook Pro, tři iPady a dva iPhony. Skrytý obsah zůstal i na vrácené herní konzoli, ani do jejího datového obsahu se expert nedostal.

Znalec naopak prozkoumal například datový obsah fotoaparátu, chytrých hodinek, netbooků či serveru s pevnými disky. Na nich žádné informace vedoucí k bitcoinům nedohledal.

Zkoumali i další zařízení jako flash disky, notebooky či telefony, kdy znalec podle usnesení soudu sice obecně připustil existenci relevantních informací vedoucích k virtuální měně, nicméně konkrétně žádné takové informace nedohledal.

Stát se vyrovnal s kupci bitcoinů, vyplatil jim desítky milionů korun

Podle usnesení však znalec zmínil možnost uchovávat taková data i nestandardně v zařízeních obsahujících pouze instalační soubory nebo skryté v souborech s nesouvisejícím obsahem, například ve fotografiích.

Trestná činnost Jiřikovského

Jiřikovský byl v roce 2019 odsouzen k devíti letům vězení za drogové delikty, zpronevěru a nedovolené ozbrojování. Trestná činnost souvisela s internetovým tržištěm, kde se platilo v kryptoměně.

Po propuštění se pokoušel dostat k své technice. Cestu mu otevřel v roce 2023 Nejvyšší soud. Kritizoval paušální přístup k zabaveným věcem a nařídil krajskému soudu, aby rozhodl znovu poté, co posoudí obsah jednotlivých zařízení.

Vrchní státní zastupitelství postupovalo v bitcoinové kauze podle zákona

Po rozhodnutí krajského soudu se Jiřikovský k bitcoinovým peněženkám zjevně dostal. Koncem května Blažek informoval, že člověk odsouzený za obchod s drogami daroval ministerstvu bitcoiny, jejichž dražbou utržilo skoro miliardu korun. Blažek následně kvůli pochybnostem kolem sporného daru čelil kritice a rezignoval.

Jiřikovský je nyní ve vazbě kvůli tomu, že podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na darknetu. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že se připojí jako poškozené k trestnímu řízení.

