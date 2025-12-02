Olomoucký kárný senát rozhodne, zda dohodu akceptuje. Elektronika pravděpodobně skrývala přístup k bitcoinovým peněženkám. Jiřikovský, v minulosti odsouzený za obchod s drogami, následně daroval část bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, což vedlo k odchodu ministra Pavla Blažka (ODS).
|
Vagai podle nadřízených ohrozil reputaci státního zastupitelství a vyvolal řadu otázek ohledně odbornosti a důslednosti postupu v Jiřikovského kauze. Měl buď ihned podat opravný prostředek, anebo si ponechat lhůtu a věci se dál podrobně věnovat.
„S ohledem na kárnou judikaturu ve věcech obdobných pochybení navrhuje krajský státní zástupce uložit státnímu zástupci důtku,“ uvedl Olma.
|
Krajský soud v Brně usnesením z letošního 8. ledna zamítl návrh státního zástupce na zabrání zajištěných věcí, které patřily Jiřikovskému. Vagai se na místě vzdal práva podat stížnost.
Státní zástupce už dříve Deníku N řekl, že neměl informace o tom, že by se právě v dané elektronice, o kterou šlo, mohlo něco nacházet. A nevěděl podle svých slov ani o tom, že Jiřikovského advokát o několik týdnů dříve informoval o možnosti cenného obsahu v elektronice ministra Blažka.
Zkoumání elektroniky
Soud Jiřikovskému vydal podle usnesení sedm notebooků, dva netbooky, stolní počítač či tři iPady. Dále mobilní telefony, několik serverů s pevnými disky, několik přenosných úložišť, dvoje chytré hodinky a herní konzoli.
|
Devět kusů elektroniky zůstalo pro znalce nepřístupných, kvůli chybějícím heslům se do nich nedostal. Šlo například o MacBook Pro, tři iPady a dva iPhony. Skrytý obsah zůstal i na vrácené herní konzoli, ani do jejího datového obsahu se expert nedostal.
Znalec naopak prozkoumal například datový obsah fotoaparátu, chytrých hodinek, netbooků či serveru s pevnými disky. Na nich žádné informace vedoucí k bitcoinům nedohledal.
Zkoumali i další zařízení jako flash disky, notebooky či telefony, kdy znalec podle usnesení soudu sice obecně připustil existenci relevantních informací vedoucích k virtuální měně, nicméně konkrétně žádné takové informace nedohledal.
|
Podle usnesení však znalec zmínil možnost uchovávat taková data i nestandardně v zařízeních obsahujících pouze instalační soubory nebo skryté v souborech s nesouvisejícím obsahem, například ve fotografiích.
Trestná činnost Jiřikovského
Jiřikovský byl v roce 2019 odsouzen k devíti letům vězení za drogové delikty, zpronevěru a nedovolené ozbrojování. Trestná činnost souvisela s internetovým tržištěm, kde se platilo v kryptoměně.
Po propuštění se pokoušel dostat k své technice. Cestu mu otevřel v roce 2023 Nejvyšší soud. Kritizoval paušální přístup k zabaveným věcem a nařídil krajskému soudu, aby rozhodl znovu poté, co posoudí obsah jednotlivých zařízení.
|
Po rozhodnutí krajského soudu se Jiřikovský k bitcoinovým peněženkám zjevně dostal. Koncem května Blažek informoval, že člověk odsouzený za obchod s drogami daroval ministerstvu bitcoiny, jejichž dražbou utržilo skoro miliardu korun. Blažek následně kvůli pochybnostem kolem sporného daru čelil kritice a rezignoval.
Jiřikovský je nyní ve vazbě kvůli tomu, že podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na darknetu. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že se připojí jako poškozené k trestnímu řízení.