Michálek uveřejnil článek „Pravda o mocenském oligopolu, který hýbe Českem“ v prosinci loňského roku na platformě Seznam Médium. Uvedl v něm například, že Tykač sponzoruje bývalého předsedu Rady České televize Pavla Matochu nebo že má vliv na to, co Česká televize vysílá.
|
Tykačova firma koupila těžební práva na dvě miliardy tun uhlí v USA
„Publikovaný text je zcela legitimní analýzou veřejně dostupných informací se závěry, které jsou v rámci veřejného prostoru zcela běžné,“ prohlásil Michálkův právník Pavel Uhl. Soudu předložil listiny, které podle něho prokazují, že Tykač přes společnost Czech Coal sponzoroval Pražskou šachovou společnost, jejímž je Matocha předsedou.
Upozornil také na článek o tom, že byl Matocha na oslavě podnikatelových narozenin v Karibiku.
|
Nejbohatším Čechem je zbrojař Strnad. Sesadil Křetínského, Babiš skončil osmý
Tykač se v žalobě ohradil proti pěti Michálkovým výrokům. Obvodní soud pro Prahu 3 se v úterý zabýval prvním. Poté jednání odročil na listopad.
Finančník Pavel Tykač, který podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, patří k nejbohatším Čechům. Podnikatel ovládá druhého největšího výrobce elektřiny v ČR Sev.en Energy, je také majitelem fotbalové Slavie.