Zakopejte válečnou sekyru, vyzval Babiše Kupka ke schůzce stran o bezpečnosti

„Chci znovu vyzvat Andreje Babiše ve světle toho, co se odehrává v Německu, ve světle toho, co pořád pozorujeme na Ukrajině, na Blízkém východě, jsou to tak závažné problémy, že je na místě, aby Andrej Babiš zakopal válečnou sekeru a přijal výzvu k uspořádání schůzky všech předsedů sněmovních politických stran, abychom se bavili o tom, jakou pozici má mít Česká republika. Aby ta pozice byla jasná. Tady není prostor pro žabomyší války, tady je opravdu prostor pro to, aby Česká republika v té vážné situaci postupovala jednotně,“ řekl šéf ODS Kupka.
Bezpečnost pro občany České republiky je podle stínového premiéra na prvním místě. „Je čas v tomto směru dát i najevo ze strany opozice, a to děláme, že jsme připraveni o takto vážných otázkách společně mluvit a jednat,“ prohlásil Kupka.
Evropské státy musí být připraveny na další fázi ruského imperialismu, uvedl Lipavský
„Já myslím, že jste všichni minulý týden sledovali dění v Německu, a je to další potvrzení toho, že evropské státy musí být připraveny na další fázi ruského imperialismu,“ doplnil ho exministr a stínový ministr zahraničí Jan Lipavský v narážce na to, že německá vláda srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle přičítá Rusku. Zaměstnanec letiště poblíž ukrajinského letadla Antonov objevil dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou.
„My tedy vyzýváme vládu, aby řekla, když třeba neproběhne to jednání, kde bychom se na to mohli zeptat, co udělá v otázce dronů na zabezpečení letišť. Ta kauza v Lipsku prokázala, že jsou tady velké nedostatky,“ řekl exministr zahraničí
Upozornil, že v Německu ministr vnitra oznámil velkou iniciativu na posílení dronového zabezpečení letišť. „Takže my bychom rádi slyšeli, co udělá pan ministr vnitra Metnar, jakým způsobem letiště jsou zabezpečena, jak jsou ta opatření přijata,¨ prohlásil Lipavský.
Rusko se od dronového incidentu distancuje. „Našli nějaký dron. Tvrdili, že se jednalo o ruský dron, ale nikdo se to neobtěžoval vyšetřit. To je v podstatě začátek skutečné války,“ řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru s ruskými médii.
„Ten výrok je velmi tvrdý. Ten výrok bych označil, že je eskalující. To znamená, měli bychom si klást otázku, co bude následovat, a připravovat se na všechny možné scénáře. Ta situace není podle mého názoru vůbec dobrá,“ odvětil Lipavský na dotaz iDNES.cz, co tím podle něj Lavrov naznačuje Západu, jehož je Česko jakožto člen NATO a EU součástí.