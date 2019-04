ODS, Piráti a ANO: Zákony budou doplněny o seznam povinností pro občany

„Všichni víme, že český právní řád je komplikovaný. Je i pro právníky složité vyznat se ve všech nejrůznějších povinnostech a my jsme avizovali, že chceme změnit postoj státu k občanům.

„Chceme, aby i právní řád byl pro občany srozumitelnější, protože přesně v okamžiku, kdy je srozumitelnější, kdy je jednodušší, tak je samozřejmě také vymahatelnější a je jím možné se jím snáz řídit,“ řekl Kupka. „Proto přicházíme s tím, aby při každém projednávání zákona obsahovala důvodová zpráva základní tabulku povinností, aby každou, kdo chce přijít s nějakou legislativní úpravou, aby vyložil karty na stůl a řekl, jak se ta jeho legislativní úprava dotkne lidí,“ dodal místopředseda ODS.



Před vydáním ve sbírce zákonů by byl přehled doplněn o povinnosti, které byly do zákona zaneseny až v legislativním procesu. Kromě nových povinností bude přehled obsahovat i povinnosti, které nový zákon ruší. Výsledkem by měl být přehlednější právní řád.

„Na konci by mělo být jasné, kterému subjektu připadá jako povinnost, jaká je za ni sankce a kdo je orgánem oprávněným tuto povinnost vyžadovat,“ řekl Marek Benda. Klíčové podle něj je, že k návrhu se připojili i a hnutí ANO. „Pokud ho budou chtít podpořit i další kluby, budeme jenom rádi. Podpora napříč Sněmovnou dává velkou naději k tomu, že se zákon podaří prosadit, a usnadníme tím lidem orientaci v tom obrovském množství předpisů, které v současné době platí,“ uvedl Benda.

„Ty informace o povinnostech budou k dispozici ve formátu otevřených dat. Jakýkoli subjekt si bude moci vytvořit komerční aplikaci a najít co nejvhodnější způsob, aby se to dostalo k lidem v té podobě, v jaké jsou zvyklí s tím pracovat,“ řekl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.



„Aby byla zajištěna dostatečná doba na testování elektronické sbírky zákonů, tak se nám podařilo prosadit, že bude rok a půl na testování systému, že ten systém bude funkční od poloviny roku 2020. Od té doby se bude testovat a ostrý provoz naběhne od 1. 1. 2022,“ uvedl Michálek.

„Jsem rád, že se mohu připojit k tomuto návrhu,“ řekl poslanec ANO Králíček. „Jedná se o takový pozměňovací návrh, který by zcela zásadně zjednodušil život nás občanů, i podnikatelů,“ prohlásil Králíček a dodal, že podporovatelem návrhu je i premiér a šéf ANO Andrej Babiš.