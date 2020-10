Poslanci rozhodnou o nových pravidlech pro držení střelných zbraní

Výbor podpořil i možnost používat tlumiče hluku výstřelu a zaměřovače pro noční vidění, které nyní patří mezi zakázané doplňky zbraní, takzvané noktovizory.

Členové výboru podpořili pozměňovací návrh poslance za ANO Pavla Růžičky, aby úřady, do nichž je vstup se zbraní zakázán, musely mít trezory pro jejich uložení.

Nepodpořili návrh, podle kterého by se i veřejně na střelnici mohly učit zacházet se zbraní děti mladší deseti let, a to kdyby výuku prováděl rodič.

Podporu při projednávání ve výboru nezískal návrh poslance za ANO Jiřího Maška na „permanentní amnestii“. Jde o to, že ten, kdo by tvrdil, že našel neregistrovanou zbraň třeba někde na půdě, nebo v parku, si ji mohl, když je držitelem zbrojního průkazu, registrovat a tím ji legalizovat.

Druhý návrh zákon, který má schvalovat Sněmovna,zakáže zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin k prosazování politických nebo ideologických cílů. Na druhou stranu zavede dobrovolné kurzy střelecké přípravy. Jejich účastníci by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu.

Zrychleně ve stavu legislativní nouze projedná Sněmovna i dva vládní návrhy reagující na epidemii koronaviru. Týkají se insolvencí a exekucí a také plnění investičních pobídek.