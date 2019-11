Feri chtěl návrh KSČM odročit o sto let, Černochová školila Okamuru

„Jde spíše o to, jestli sledujeme naše národní zájmy, tedy možnosti rozšíření ekonomické spolupráce s Íránem a jestli sledujeme ekonomické zájmy a politiku Evropské unie, jejíž jsme součástí,“ hájil návrh KSČM šéf strany Vojtěch Filip.

„Stejně žádnou dodávku do dostavěné elektrárny v Búšehru udělat nemůžeme, protože takový požadavek tam není a to, co jsme tam mohli dodávat, tam dodaly jiné státy Evropské unie, a to včetně dodávek ze Spojených států amerických,“ pokračoval Filip.

„Pan místopředseda Filip si odpovídá na otázku, kdo je náš strategický partner na Blízkém východu, trochu jinak než já, a proto dávám návrh, abychom tento návrh zákona ve třetím čtení zamítli a zároveň procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto tisku do 7. listopadu 2119,“ reagoval Feri, čímž rozesmál přítomné poslance.

Černochová navrhla alternativní termín rok 2021, tedy do konce volebního období, a začala se dohadovat s Okamurou, že se o jejím protinávrhu musí hlasovat dřív. „Už byste se to mohl naučit, sakra, jste tady dva roky,“ poučovala Okamuru. Když ani její, ani Feriho návrh neprošel, stačila ještě říci, že Česká republika má jiný okruh zemí, se kterými chce spolupracovat, a podařilo se jí před polední pauzou překazit, aby návrh komunistů prošel k závěrečnému schvalování.



Zákon o zákazu dodávek z roku 2000 reagoval na záměr jihočeské firmy ZVVZ Milevsko dodat do elektrárny vzduchotechniku. Plánovaný obchod tenkrát kritizovaly Británie a Spojené státy, které měly podezření, že Írán zneužívá civilní programy ke krytí vojenských nukleárních projektů. Zákon zakázal českým výrobcům vyvážet zboží, poskytovat služby, dokumentaci nebo informace v souvislosti s elektrárnou v Búšehru.