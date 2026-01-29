Poslanci začnou jednat o nahrazení služebního zákona i o omezení obstrukcí

Poslanecká sněmovna začne na mimořádné schůzi, kterou vyvolala koalice ANO, SPD a Motoristů, jednat o nahrazení služebního zákona zákonem o státních zaměstnancích. Nová vládní koalice chce usnadnit propouštění státních úředníků. Kritici s postupem vlády Andreje Babiše nesouhlasí a odbory se hodlají obrátit i na Evropskou komisi.


ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Služební zákon, který by zajistil stabilitu pro státní správu, a to bez ohledu na střídání vlád, je totiž jedním z klíčových požadavků orgánů Evropské unie na členské státy, a jeho přijetí požadovala EU i po České republice.

Zrušení služebního zákona a jeho nahrazení zákonem o státních zaměstnancích má podle koalice přispět k pružnosti státní správy a usnadnit její řízení. Zákon má urychlit přijímání a odchody ze státní správy, což podle ní přinese i úspory. Kritici se obávají ohrožení nezávislosti státní správy.

Koalice chce nahradit služební zákon, propouštění úředníků má být snazší

Předloha mimo jiné ruší tříměsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchodu až 80 procent platu. Zaměstnanci by mohli dostat výpověď na základě dvou nevyhovujících pracovních hodnocení, přičemž minimální odstup mezi nimi je v návrhu zkrácen z 60 na 20 dní. Při zrušení při systemizaci by se stát mohl zbavit úředníka hned. Nezákonnému postupu se bude moci pracovník bránit soudní žalobou.

Změna jednacího řádu má omezit obstrukce

Sněmovna má na mimořádné schůzi začít projednávat i změny svého jednacího řádu, která by měla přispět k omezení možnosti obstrukcí.

V těch v minulém volebním období vynikal zejména současný předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, který dokázal u řečnického pultu strávit i přes deset hodin v jednom kuse. Obstrukce hojně využívalo i hnutí ANO.

Omezí si poslanci právo mluvit? Změna jednacího řádu zatím musí počkat

Navrhovaná změna omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává Sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh.

Změny připravila skupina poslanců vládní koalice, ale pod návrhem je podepsán i šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Opozice bude ale usilovat o to, aby změny platily až od příštího volebního období.

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Dva mrtví po střetu aut na D1 v Brně. Kolona má 21 kilometrů

U Brna se srazil náklaďák s dodávkou. Nehoda má tragické následky

Dva lidé zemřeli dnes ráno při srážce nákladního auta a dodávky na dálnici D1 v Brně. Nehoda uzavřela krátce po 05:00 D1 asi na 194. kilometru ve směru na Vyškov. Před místem srážky se na příjezdu do...

29. ledna 2026  6:15,  aktualizováno  7:04

Česko zasype sníh. Po zbytek týdne se bude ochlazovat

Českou republiku zasáhlo mrazivé počasí. Sněžilo v Beskydech, ale i v Brně....

Ve čtvrtek přivítá většinu území Česka sněžení, místy smíchané s deštěm. Největší přeháňky očekává ČHMÚ na jihu Čech a západě Moravy, kde také platí výstraha. Meteorologové rovněž varují před...

29. ledna 2026  6:46

Švýcarsko chce začít výrazně zbrojit, dočasně kvůli tomu zvýší daně

ilustrační snímek

Švýcarsko chce kvůli zhoršené bezpečnostní situaci ve světě investovat do obrany dodatečných 31 miliard švýcarských franků (820 miliard Kč). Oznámila to v prohlášení švýcarská vláda s tím, že kvůli...

29. ledna 2026  6:39

Jednání Poslanecké sněmovny. (16. ledna 2026)

Jak vypadá nejjedovatější strom na světě? Nebezpečné je pod ním jen stát

Tato jablíčka jsou vážně čertovská, stejně jako celý strom.

Na první pohled vypadá nevinně. Nízký a nenápadný stromek připomínající keř. Je užitečný pro ekosystém, ale zároveň ho provází varovné cedulky a výstražný červený pruh na kmeni. Mancinela obecná...

29. ledna 2026

Záskok ke kravám, když má farmář volno. Brusel chce dostat do zemědělství mladé

Premium
ilustrační snímek

Evropská unie řeší plošný problém – v zemědělství chybí mladí lidé, je třeba generační výměna. Jde skutečně o akutní problém, podle dat Evropské komise (EK) je průměrný věk farmáře 57 let, pouze...

29. ledna 2026

Přibývá bytů, které nejsou na prodej. Ročně jich budou tisíce

Bývalá ubytovna s problémovými nájemníky v ústeckém Střekově se změnila v...

Ukusují z už tak dost omezené nabídky nových bytů, nebo byly záchranou stavebnictví v posledních chudých letech? Roste počet bytů, které se do veřejné nabídky nedostanou, protože je velcí investoři...

29. ledna 2026

Jedno razítko stačí. Změna zásadně zrychlí výstavbu bytů, zaznívá však i kritika

Premium
ilustrační snímek

Lidem, kteří žijí v rodinné zástavbě, může najednou v těsném sousedství vyrůst výškový dům s kancelářemi, obchodní centrum nebo třeba vepřín. A oni se proti tomu nebudou moci bránit. I takové situace...

29. ledna 2026

Tělo v mrazáku na zmrzlinu. Pátrání Izraele po unesených skončilo, smutek zůstává

Premium
Izrael sundal žluté pentle, poslední unesený z Gazy se vrátil.

Od naší spolupracovnice v Izraeli Je to on. Je zpátky. Můžeme sundat žluté stuhy. Tuto větu pronesl jeden můj známý v pondělí pozdě odpoledne, když v kavárně nahlédl do zpráv v mobilu. Mimo Izrael už není žádný unesený – po 12...

29. ledna 2026

Trump nedá s „ukradenými“ volbami pokoj, FBI prohledal středisko v Atlantě

Ilustrační snímek

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) ve středu prohledal volební středisko nedaleko Atlanty, a to v souvislosti s možným ovlivňováním prezidentských voleb v roce 2020. Prezident Donald...

28. ledna 2026  22:41

Muž v Brně přepadl trafiku. Policie ho hledá, může být nebezpečný

Policie v Hudcově ulici v Brně-Medlánkách.

Policie hledá muže, který ve středu večer přepadl trafiku v brněnských Medlánkách. Se zbraní požadoval peníze, utekl ale, když prodavačka stiskla tísňové tlačítko. Policie to uvedla na sociální síti...

28. ledna 2026  22:27

Vlak na Kutnohorsku srazil a zranil muže, nehoda na hodinu zastavila provoz

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

V Záboří nad Labem na Kutnohorsku ve středu večer srazil osobní vlak muže, který přecházel kolejiště v místech se zákazem vstupu. Muž ze střetu vyvázl s poraněním, uvedla pro iDNES.cz policejní...

28. ledna 2026  22:25

