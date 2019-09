Za pochybení bude soudním znalcům hrozit až půlmilionová sankce

Podle Komory soudních znalců jsou nová pravidla nedomyšlená a nebudou fungovat.

Norma převádí dohled nad znalci z předsedů krajských soudů na ministerstvo spravedlnosti. Právě centralizace tohoto dohledu na politicky řízený úřad vadil senátorům, stejně jako vysoké sankce nebo zkrácení požadované délky desetileté praxe na polovinu, což teoreticky umožní vydávat posudky i lékařům bez atestace.

Nechválení zákona by podle bývalé ministryně spravedlnosti za ANO Heleny Válkové znamenalo, že několikaletá práce na předloze by šla vniveč. Podle předsedy sněmovního ústavně právního výboru Marka Bendy z ODS by ale vláda mohla připravit opravená pravidla s větším přihlédnutím k výhradám zájmových a profesních skupin.

Sněmovna navzdory výtkám zachovala v zákoně až půlmilionovou sankci za pochybení znalců. Platný zákon je umožňuje potrestat za pochybení sankcí maximálně 400 tisíc korun. Poslanci v zákoně jen snížili horní hranici sankce za nejméně závažné přestupky ze 100 tisíc na 75 tisíc korun.

Výše smluvních odměn znalců nebude uváděna v evidenci znaleckých posudků. Poslanci zrušili povinnost ministerstva spravedlnosti tyto odměny přezkoumávat. Znalci by mohli mít vyšší odměny, předpokládá se hodinová sazba 500 až 700 korun místo současných 100 až 350 korun. Poslanci zpřísnili požadavky na znalecké posudky - měly by obsahovat jednoznačné odpovědi, které neumožňují dvojí výklad.

Jmenování nových znalců už nebude záležet na vůli předsedů krajských soudů. Každému zájemci o tuto práci vznikne právní nárok na jmenování, pokud složí vstupní zkoušku. Za obecnou část zkoušky zájemce zaplatí 3000 korun, za zvláštní část dalších 5000 korun. V zákoně jsou jednoznačně stanoveny podmínky ohledně vzdělání uchazeče a jeho praxe. Zatímco kabinet vyžadoval nejméně desetiletou praxi v oboru, Sněmovna délku praxe snížila na polovinu.