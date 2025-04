Poslanci se přou o zákon o podpoře bydlení, nepřinese nové byty, říká opozice

Byl totiž podle něj původně připraven tak, aby mohl pomoci jednomu a půl milionu lidí, kterým hrozí ztráta bydlení třeba při výpadku jednoho příjmu v domácnosti. „750 tisíc lidí si nebude mít kde říct o pomoc, navíc agenda bude převedena na úřady práce, které jsou přetížené,“ řekl Bartoš při předchozím jednání o návrhu, které poslanci už dvakrát nedokončili.

Návrh zákona o podpoře bydlení předpokládá vznik kontaktních míst, která mají pomáhat lidem v bytové tísni hlavně v lokalitách, kde je vyšší počet osob ohrožených ztrátou bydlení. Původně počítal s tím, že kontaktní místa bydlení vzniknou u obcí s rozšířenou působností, mělo jich tedy být 205. Koalice nyní počítá s tím, že jich bude jen 115.

Pozměňovací návrh z vládní koalice naváže nárok na pomoc lidem s příjmem domácnosti do 1,43 životního minima, kteří jsou ohroženi bytovou chudobou, což znamená výrazné zúžení okruhu klientů. Na podporu tak nedosáhnou například samoživitelky, senioři či handicapovaní už v momentě, kdy mají příjem nad 10 tisíc korun.

Vzniknout má dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů, takzvané bydlení s ručením, a finančních příspěvků pro obce, které pronajmou své byty lidem v bytové nouzi.

„Odhad je střízlivý. Přineseme do systému tři tisíce bytů ročně,“ řekl k tomu ministr pro místní rozvoje za STAN Petr Kulhánek.

V doprovodné novele také poslanci rozhodnou o tom, zda umožní penzijním fondům investovat do nemovitostních fondů či dluhopisů a akcií firem, které se zabývají investicemi do bydlení.

Na programu pokračování mimořádné schůze je také uzákonění nových pravidel pro lobbování, která mají omezit rizika korupce, střetu zájmů nebo klientelismu. Návrh zavádí registr lobbistů a lobbovaných.

Do novely zákona o sociálních službách prosazují opoziční ANO a SPD zvýšení některých příspěvků na péči pro lidi se zdravotním postižením v prvním nebo také v druhém stupni závislosti na pomoci druhých. Ve hře je i návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL s novým příspěvkem až 11 600 korun měsíčně na osobní asistenci.

Novelou školského zákona chce koalice prosadit převod financování školníků, kuchařek nebo uklízeček ve školách ze státu na obce a kraje.

Pokud bude poslanec vyhoštěn, nebude už moci požádat o azyl, prosazuje koalice

Odpoledne budou poslanci projednávat návrh úpravy migračních a azylových pravidel, který předložili vládní poslanci.

Pokud bude cizinec vyhoštěn, nebude už moci žádat o azyl. A policie také třeba podle ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN bude mít nově právo zabavit člověku, který se nebude identifikovat žádným platným průkazem totožnosti, jeho mobilní telefon, aby byla schopna vysledovat, odkud člověk do České republiky přichází.

Do jednoho by také měla být spojena řízení o neudělení mezinárodní ochrany a o rozhodnutí o návratu cizince do země původu. Žadatelům o azyl budou moci úřady podle ministerstva vnitra také úředně určit místo pobytu nebo nařídit povinnost pobývat v azylových zařízeních.

„Přestaňme říkat, že migrační pakt je pozváním pro migranty. Tohle je zpřísnění podmínek pro ilegální migraci,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan.