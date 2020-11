Poslanci schvalují zákon, jímž chtěla vláda podle opozice pomoci Babišovi

Poslanci schvalují zákon o evidenci skutečných majitelů. To Sněmovna odložila v pátek kvůli absenci ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Opozice kritizuje vládní návrh, vadí jí, že by podle něj byl Babiš považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoli za vlastníka holdingu.