Vládní návrh o referendu je zatím bez šance. Nepodpoříme ho, zní z opozice

„Pro ODS není podpora žádného zákona o obecném referendu ve hře,“ sdělil iDNES.cz předseda poslaneckého klubu Marek Benda.
Podobně mluví i Jan Jakob z TOP 09. „Tuto úpravu nepodpoříme,“ má jasno. Oba předsedové poslaneckých klubů navíc tvrdí, že koalice s nimi o jejich možné podpoře dosud ani nezačala jednat.
Za KDU-ČSL podporu vládního návrhu pro iDNES.cz vyloučil i místopředseda strany Benjamin Činčila.
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Odmítavé stanovisko zatím zaujímá také poslanecký klub Pirátů. „Celostátní referendum u nás v tuto chvíli není vůbec na stole,“ vyjádřila se pro redakci předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová. U současné vlády jí v tuto chvíli schází boj proti dezinformacím, který je pro Piráty „předpokladem k diskuzi o referendu.“
Právě Pirátskou stranu považoval předseda Sněmovny a velký zastánce obecného referenda Tomio Okamura (SPD) za přirozené partnery při hlasování o návrhu zákona.
S referendem na celostátní úrovni nesouhlasí ani hnutí STAN. Podle předsedkyně jejich poslaneckého klubu Michaely Šebelové mají Starostové sice dobrou zkušenost s místními referendy, ta celostátní ale považují za skutečně výjimečný nástroj.
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Že zatím ke společné debatě mezi vládou a opozicí nedošlo, potvrdil i premiér Babiš. „S opozicí jsme o tomto ještě nejednali, čekáme na Sněmovnu,“ uvedl premiér.
K přijetí ústavního zákona je nutný souhlas třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. Ve Sněmovně tak vláda potřebuje ke schválení 120 hlasů, přičemž kluby koaličních ANO, SPD a Motoristů mají 107.
300 tisíc podpisů a 35 procent hlasů oprávněných voličů
Pokud by vládní návrh referenda legislativním procesem přece jen prošel, vyvolat všelidové hlasování by nebylo snadné. Občanská iniciativa by musela shromáždit 300 tisíc podpisů. Druhou variantou by byla parlamentní iniciativa, u níž by stačila pouze prostá většina v obou komorách Parlamentu, nikoliv ústavní. Aby byl výsledek hlasování závazný, návrh počítá s účastí minimálně 35 procent všech oprávněných voličů a nadpoloviční většinou hlasujících pro konkrétní řešení.
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Návrh zároveň obsahuje přísné mantinely ohledně toho, o čem by občané mohli rozhodovat. Předem jsou z hlasování vynechána témata obrany a bezpečnosti státu, základních práv nebo setrvání v Severoatlantické alianci či Evropské unii.
Právě tento krok jako jediný kvitují i odpůrci zákona. „Výslovné vyloučení rozhodování o členství v EU a NATO, obraně a bezpečnosti státu nebo základních právech považujeme za nezbytné pojistky,“ uvedla poslankyně Šebelová. Nad rámec těchto výjimek by podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) nemělo jít hlasovat ani o daních. Připustil však, že o tomto bodu se ještě může vést politická diskuze.