Nestačí, aby Pavel podepsal důchodovou novelu ve 23:59. Čas vyprší mnohem dřív

Zákon platí vždy první den kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Po podpisu prezidenta putuje zákon na Úřad vlády, kde ho podepíše premiér. Následně se vrátí do Sněmovny. „Legislativní odbor Poslanecké sněmovny připraví a odešle žádost o publikaci do redakce Sbírky zákonů,“ informoval mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Redakce pak musí tisk znění zákona schválit.

O tisk zákona se stará Tiskárna Ministerstva vnitra, která sídlí na Chodově. Samotný tisk podle Krátošky zabere asi hodinu. „ Poté se vytištěný náklad předává distributorovi, kterým je Walsteadmedia Moraviapress se sídlem v Břeclavi. Tam se Sbírky odváží k zabalení a oštítkování,“ vysvětlil mluvčí.

Distributor pak musí podle Krátošky nejpozději do čtvrtečních 23:59 podat Sbírky na poštu v Brně, odkud se rozesílají odběratelům.

Vytištěné Sbírky se podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka ale nemusí podávat přímo na pobočce, která v Brně zavírá už ve 20:00. „Předává se to rovnou do logistiky, ta jede nonstop. Navíc je tam daná i smlouva, na základě které to přijmeme i za minutu dvanáct,“ upřesnil mluvčí.

Čas na vydání zákona krátí nejen hodinový tisk v Praze, ale také přibližně 2,5 hodiny cesty z Prahy do Břeclavi, asi hodinová cesta z Břeclavi na poštu do Brna a také čas potřebný na nakládky, vykládky a samotné balení a kompletací zásilek. Jen tisk a samotná cesta zaberou 4,5 hodiny, při započtení nakládek, vykládek a balení ještě mnohem více.

„Tento proces samozřejmě není standardní v takto zběsilém tempu. Pokud se cokoli po cestě přihodí, není zde žádná rezerva a celá akce se může zkomplikovat,“ uvedl Krátoška. Proces podle něj obvykle trvá spíše několik dní, než hodin.

Zákon už je podle mluvčího připravený a přečtený v redakci Sbírky zákonů. „Čekáme na publikační příkaz po podpisech prezidenta a premiéra. Ty musí být dnes (ve čtvrtek) co nejdříve, aby bylo možné zajistit vše do dnešní půlnoci. Pokud bychom vše dostali až zítra (v pátek), je to pozdě,“ doplnil Krátoška.