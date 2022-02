Nevíme, jestli máme být rádi, nebo mít o to větší vztek, reaguje Chcípl PES

„Tak my na to upozorňujeme dlouhodobě, vlastně celé hnutí Chcípl PES kritizuje tato celoplošná opatření, která jsou protiústavní a nezákonná. Teď nám konečně dal soud opět za pravdu, takže my jsme samozřejmě rádi,“ sdělil pro iDNES.cz lídr hnutí Jiří Janeček.

Janeček také vyjádřil obavy o finanční ztráty živnostníků a podotkl, že neví, jestli jejich hnutí má mít radost nebo vztek.

„Na druhou stranu, kdo zaplatí ty obrovské ztráty těm živnostníkům, kteří přišli o své živnosti kvůli Babišovo vládě. My nevíme, jestli máme být rádi, nebo mít o to větší vztek, že jsme měli pravdu,“ uvedl.

„Nedokážu si vůbec představit, že lidé kteří stojí za tímto zrušeným zákonem dnes nepodávají demise, neskládají funkce, nekají se národu a jen tak to prostě přejdou a nikdy se jim nic nestane. Kde je ta spravedlnost?“ doplnil Janeček.

Další problém vidí hnutí Chcípl PES v nově schválené novele protipandemického zákona. Organizátoři hnutí naplánovali další demonstrace po České republice a hodlají tento zákon napadnout u Ústavního soudu.

„Poslanci vládní koalice v čele s Petrem Fialou schválili novelu protipandemického zákona. Je to první protiústavní zákon od roku 1989, který je namířen k omezování základních práv a svobod! Tímto krokem se Fialova vláda nesmazatelně zapsala mezi totalitní vlády z naší historie! Je to paradoxně právě ODS, která tento totalitní zákon protlačila. Každá totalita jednou skončí a tato zrada národa bude potrestána,“ píše hnutí ve své tiskové zprávě.