Nový zákon zmírní exekuce, dlužníci zaplatí méně na nákladech

Exekutora by vybíral počítač na soudu, ne věřitel jako dnes, který logicky hledá toho nejtvrdšího. Do třetice, věřitel by platil na začátku celého procesu nevratnou zálohu téměř tři tisíce, aby si pořádně rozmyslel, jestli mu exekuce stojí za to.

A konečně, marné, nevymahatelné exekuce by se automaticky po třech letech zastavily, což je naopak úleva pro exekutory.

Soud vybírá exekutora Dnes si vybírá exekutora svobodně věřitel podobným způsobem, jako si vybírá klient advokáta. Fakticky by měl případy náhodně přidělovat počítač. Exekutoři už nebudou tolik na straně věřitelů. Pro některé schopné exekutory taková změna ale bude nevýhodná, protože jsou pro svou výkonnost vyhledáváni věřiteli.

„V tom zákoně jsou věci, které dokonce i nám přijdou jako příliš tvrdé vůči věřitelům,“ komentoval to včera Daniel Hůle z Člověka v tísni, který pomáhá sociálně slabým.

Není divu, že přerovský exekutor Lukáš Jícha, který nastoupil po „legendárním“ Tomáši Vránovi, zákony zkritizoval pár minut po schválení. Poukazuje hlavně na to, že dlužníci se stejně nezdržují ve svém trvalém bydlišti, které mají navíc dost často na radnici, takže nedává smysl organizovat exekuce teritoriálně podle adres dlužníků.

Sněmovnou prošla reforma v prvním čtení, takže na ní budou poslanci ještě pracovat. Vlastně šlo o zákony dva, které prošly pár minut po sobě – vládní a pirátský.

Teritorialita byla v tom pirátském, ale celkem radikální je i ten vládní. A podle zdroje MF DNES z ministerstva spravedlnosti se ministryně Marie Benešová jednání s Piráty nebrání. „Teď máme dohodu, že se všechny věci budou řešit pozměňovacími návrhy a nějak vylepšovat,“ komentoval včera hlasování poslanec ANO Patrik Nacher. Podle statistiky za rok 2018 je v exekuci 821 tisíc lidí, ale počet dlužníků pomalu klesá.



Krajský exekutor Exekutoři budou honit dlužníky jen v kraji, kde má exekutor sídlo a dlužník bydliště. Návrh má jednak ušetřit dlužníkům vysoké náklady. V kontextu je zákon ale také bičem na velké a často hodně nelítostné exekutorské firmy, které si dokázaly rozdělit většinu trhu. Ta nejznámější sídlí v Přerově.

I když ve statistice pořád zůstávají „děsivá“ čísla jako celkový počet exekucí 4,6 milionu, „zlaté časy“ už mají exekutoři dávno za sebou. V letošním měsíci červnu zahájili nejméně nových případů za posledních deset let.

Sněmovna teď bude muset oba ve středu přijaté exekuční zákony – vládní a pirátský – nějak smysluplně sloučit, protože si dokonce v některých detailech protiřečí. „Záměr vítám. Uvidíme, co z toho bude na konci legislativního procesu,“ vyjádřil se ostatně včera advokát Petr Němec, známý bojovník proti exekutorům.

Sám poslanec Patrik Nacher z ANO chce navrhnout jakýsi kompromis v podobě takzvané „bagatelní teritoriality“. I když detaily tají, obecně by to vypadalo tak, že exekutoři by sice byli připoutáni k jednomu kraji a za jeho hranicemi by neměli pravomoc, ale platilo by to jen u malých dluhů.

U velkých dlužníků by zůstávala volná konkurence exekutorů napříč republikou.

Konec věčných exekucí V Česku se oficiálně v současnosti vede 4,6 milionu exekucí. Velkou část tvoří „mrtvé“ případy, kdy si na dlužníkovi není dávno co vzít, ale exekutor je stejně povinen čas od času formálně prověřit, jestli nějaký majetek nemá. Nově by se marné exekuce po třech letech automaticky zastavovaly.

Jeden dlužník, jeden exekutor

Místní příslušnost exekutora z opoziční pirátské předlohy je asi nejvíce revolučním návrhem. Vládní materiál, který má mnohem větší šanci, že bude jednou doopravdy platit, zase přiřazuje jednomu dlužníkovi jednoho exekutora. Pro dlužníka je to přirozeně levnější varianta. U nových dlužníků je to jasné. Pokud se ale bude jeden exekutor vybírat pro dlužníka „recidivistu“, který má na krku již deset exekucí u osmi různých exekutorů, všechny ty nové podle návrhu převezme ten místně nejbližší exekutor. Takže i vládní návrh nabízí jakousi lehčí verzi teritoriality.

„My nechceme, aby teritorialita vedla jen k tomu, že se trh mezi exekutory nějak přerozdělí. Jasně, těm velkým exekutorům kauzy určitě ubudou, ale trochu se bojíme, aby pak malí exekutoři naopak zvládli exekuce, které se na ně podle nového klíče navalí. A také malý exekutor nemusí vždycky být ten hodnější, a naopak ten velký nemusí být vždycky ten zlý,“ vysvětlil pozici k pirátskému návrhu zdroj z ministerstva spravedlnosti.



Princip „sněhulák“ Jeden dlužník by nově měl vždycky jednoho exekutora. Protože by se u jednoho exekutora nabalovaly další exekuce, právníci tomuto řešení slangově říkají„sněhulák“.

Exekutoři proti exekutorům

Zajímavé je, že ani exekutoři nejsou v názoru na novinky jednotní. Ti velcí, jako Lukáš Jícha z Přerova, proti nim ostře vystupují. Exekutorské komoře ČR, která má zastupovat všechny bez rozdílu, by teritorialita nevadila.

„Nám je bližší ten pirátský návrh, obsahuje pro nás víc plusů,“ říká Lenka Desatová z exekutorské komory. Možná je to i proto, že po rozdělení exekutorů a dlužníků do obvodů by si na nějaké „zakázky“ přišli i ti menší exekutoři, kteří jich dnes nemají tolik.