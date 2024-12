Slučování škol zvýší kvalitu vzdělání a sníží náklady, tvrdí analýza

Systém, ve kterém většina obcí zřizuje jen jednu školu, je podle odborníků neefektivní. Malé školy jsou podle nich nákladné, zároveň mají malé obce málo peněz.

Málo naplněné školy mají podle odborníků oproti těm větším méně financí a pracovních míst na to, aby zaměstnaly například tým podpůrných pozic, jako jsou psychologové či speciální pedagogové. Zároveň tyto školy podle nich nedokážou zajistit srovnatelnou kvalitu výuky. Řešením mohou být podle nich takzvané svazkové školy, kdy se o povinnosti spojené se zřizováním školy podělí více obcí a mohou zajistit svým obyvatelům kvalitní výuku. Svazková škola je zřizována dobrovolným svazkem obcí.

Spojení škol do větších celků podle odborníků z PAQ Research umožní ušetřit například na množství úvazků nepedagogů, školy by mohly sdílet například účetní. Další možností jak ušetřit jsou například množstevní slevy na nákupy učebnic či sdílení IT správy a správy budov. Malé školy by podle odborníků nezanikaly, sloučily by se administrativně. Jednotlivé obce by se podle nich dále podílely na rozhodování o směřování a financování školy.

O přínosu spojování malých škol do větších celků mluvil minulý týden i ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Ministerstvo školství na velké množství zřizovatelů a malých škol upozorňuje dlouhodobě.

Slučování malých škol v jedné obci má přinést novela školského zákona. Pokud obec zřizuje dvě a více škol, každá by měla mít k 30. září nejméně 200 žáků alespoň jednou v posledních třech letech, vyplývá z návrhu. Úprava by se nevztahovala na obce, které mají jednu školu, na speciální školy nebo školy, které vyučují v jazyce národnostní menšiny. Proti slučování malých škol jedné obce se už dříve vyjádřilo Sdružení místních samospráv či Svaz měst a obcí.

Novela podle Beka přináší i změnu institutu školské právnické osoby. Nyní je většina škol v obcích příspěvkovou organizací, uvedl minulý týden. Školská právnická osoba umožní nově vytvořit takzvané organizační jednotky.

Pokud by více obcí založilo společnou školskou právnickou osobu, mohly by si organizační jednotky, tedy původní malé školy jednotlivých obcí, nechat například svůj původní název, uvedla minulý týden zástupkyně státního tajemníka ministerstva školství Martina Běťáková. Bylo by podle ní také možné, aby každá z těchto škol pod společným ředitelstvím měla vlastní vzdělávací program či nastavenou spádovou oblast.