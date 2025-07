Základka osm let a povinná střední. Změny ve školství teď nedávají smysl, říkají kritici

Ta chce zkrátit základní vzdělávání na osm let, ale povinně přidat dva roky na střední škole. Velký zásah do podoby současného vzdělávání by přitom chtěla stihnout už do roku 2030. Novinka by mohla přinést státu úspory, odborníci ale míní, že na změny takových rozsahů Česko není připravené a práce je to alespoň na dekádu. Chybějí jim také studie, které by je přesvědčily o správnosti dílčích návrhů.

Dva roky na střední by zakončovala „malá maturita“, po níž by už absolventi dál pokračovat nemuseli.