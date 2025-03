Školy přehlížejí nadané děti. Podle expertů je problém v detekci těchto žáků

Syn Pavly Sušňové ze Vsetína se už ve školce sám naučil číst. V první třídě se z něj ale velmi rychle stalo problémové dítě. Do školy se vůbec netěšil a v hodinách často vyrušoval, protože se nudil. Trvalo skoro celý školní rok, než psycholog malému Pepíkovi diagnostikoval mimořádné nadání v jazykové oblasti a logickém myšlení.

„Když jsme to pak řešili ve škole, vyšli nám mimořádně vstříc. Dostali jsme nabídku přeskočit ročník a Pepík v září nastoupil rovnou do třetí třídy s tím, že na angličtinu, kterou se učil ve školce, chodí s dětmi z páté třídy. Teď je spokojený, se staršími dětmi si více rozumí,“ líčí Sušňová.

Podobných mimořádně nadaných dětí může být v Česku podle České školní inspekce pět až dvacet procent ze všech žáků. Ale v oficiálních statistikách ministerstva školství vykazují základní školy jen necelé tři tisíce takových dětí, tedy asi pouhé 0,3 procenta žáků.

Podle nejnovější analýzy organizace EDUin, která se zabývá vzděláváním, systém takové děti přehlíží i proto, že školy nemají dost zkušeností ani nástrojů, jak je rozpoznat. To ale pak vede k tomu, že děti svůj daný talent nevyužijí, protože jim s ním nikdo nepomáhá pracovat.

„Nadané děti mohou být hůře komunikativní, citlivé na kritiku, mohou hůře přijímat autoritu a zvládat své emoce, nebo mohou dokonce projevovat zvýšenou míru agresivity nebo úzkostných pocitů. Mohou být tedy hůře přizpůsobivé a setkávat se s nepochopením svého myšlení či jednání,“ vysvětluje autorka analýzy Kateřina Lánská.

Podle ní se učitelé nejčastěji domnívají, že nadaný žák se zaměřuje na výkon, a to ve všech předmětech a aktivitách. To ale nebývá pravidlem. Talenty mohou být různé, třeba na matematiku, informatiku, ale i umění. A mohou je doprovázet třeba i tělesná postižení nebo poruchy učení, ADHD a poruchy autistického spektra.

„Problém je v detekci takových dětí. Škola může jako žáka s nadáním vykázat jen takové dítě, u nějž má potvrzení ze školského poradenského zařízení. Tam ale nezamíří rozhodně všechny děti a navíc tato zařízení bývají často přetížená,“ poukazuje Lánská.

Víceletá gymnázia Podle České školní inspekce na víceletých gymnáziích není výrazně vyšší podíl nadaných žáků ve srovnání s ostatními školami. A neodlišují se ani v jejich podpoře.

Organizace EDUin upozorňuje, že zejména šestiletá gymnázia nedávají v českém vzdělávacím systému smysl, protože jsou zavedená „navíc“, tedy mimo zavedené stupně vzdělávání. Přestože je část společnosti preferuje, podle EDUinu studenti víceletých gymnázií nedosahují výrazně lepších výsledků. Navíc fakt, že ti nejmotivovanější žáci ze základních škol odejdou, má negativní dopad na ty, kteří zůstávají.

Nová víceletá gymnázia se v Česku neotvírají.

„Dát více úkolů nestačí“

Problém může nastat i u nadaných dětí ze sociálně či ekonomicky vyloučených rodin, které si potenciál dítěte ani nemusí uvědomovat. A učitelé zase pro další problémy spojené s chudobou rozpoznat.

Jednou ze škol, která se na práci s nadanými dětmi už několik let zaměřuje, je brněnská Základní škola Hudcova. V každém ročníku otevírá tři třídy. A podle tamního ředitele Jakuba Cimaly mají v ročníku průměrně deset až dvanáct dětí, které se vyznačují většinou matematicko-logickým talentem.

„Snažíme se ty děti rozpoznat už při zápisu nebo i v průběhu školní docházky. Nechceme děti dělit do specializovaných tříd, protože ve třídách mají své kamarády a v životě se také nebudou bavit jen s mimořádně nadanými lidmi. Každopádně ale nestačí takovým dětem dát jen více úkolů,“ zmiňuje Cimala.

Na Hudcově tak pro děti mají několik specializovaných hodin, v nichž děti dostávají úkoly připravené na míru. Nebo také hlavolamy a hry, které jsou pro ně výzvou. „Spolupracujeme s odborníky a učitelé chodí na semináře a kurzy. A zatím se nám to vyplácí. Právě nadané děti tento stát jednou potáhnou, tak jim chceme dát co nejlepší příležitost. S tím, jak stát osekává peníze na počty dělených hodin, je ale udržení si standardu náročnější,“ poukazuje na rizika do budoucna ředitel Cimala.

Podobně jako učitelé ze ZŠ Hudcova se však podle České školní inspekce (ČŠI) vzdělává jen minimum pedagogů. ČŠI si dělala průzkum za roky 2020 až 2022. A ukázalo se, že na kurzy, které by učitelům s rozpoznáváním nadání pomohly, se přihlásila jen čtyři procenta kantorů. Inspekce to označila za alarmující. Podle Šárky Portešové z Masarykovy univerzity, která se problematikou nadaných dětí zabývá, mohou mimořádně talentované děti promarnit šanci na dobré vzdělávání.

A dává nedostatečné rozpoznávání nadání do souvislosti s „užitečností“ víceletých gymnázií.

Vstupenka na víceletá gymnázia

„Víceletá gymnázia mají sloužit pro ty nejnadanější děti. Jenže nadání se dnes odhalí jen na základě toho, že dítě bylo nominováno do poradny. A to jsou výhradně děti těch rodičů, kteří o posouzení mají zájem. Pak ještě nadání usuzujeme z výsledků přijímacích zkoušek. A i tam výraznou roli hrají rodiče nebo škola,“ kritizuje Portešová.

Podle ní by se nadané děti měly vyhledávat systematicky a plošně. „Takový monitoring bychom měli provádět už od útlého věku a děti dlouhodobě sledovat. Výsledky by pak mohly posloužit jako lepší forma kariérního poradenství. A děti by se mohly rozhodnout třeba právě pro víceletá gymnázia, kde by některým z nich bylo nejlépe,“ navrhuje Portešová s tím, že z docházky nadaných dětí na víceletá gymnázia by mohly také profitovat i samotné školy. Takové „screeningy“ už existují, plošně pro všechny děti se však nevyužívají.

Jenže gymnázium samotné nemusí být zárukou kvalitního vzdělání. Upozorňuje na to Lucie Měchurová ze společnosti Mensa ČR, která sdružuje lidi s vysokým IQ.

„S rodiči nadaných dětí komunikuji denně a často jim ani na víceleté gymnázium nedoporučuji se hlásit. To gymnázium v daném regionu třeba nemusí být kvalitní a nadaným dětem spíše ubližuje, než aby jejich potenciál rozvíjelo. Pořád jede třeba frontální výuku, to je častý případ. Mnohokrát je pro děti lepší užší profilace, třeba i na středních školách,“ varuje Měchurová.