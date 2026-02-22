Po chvíli se dohodnou. Žena dceři napíše své nové číslo do žákovské knížky. Peníze na družinu už má nachystané. Zaplatí, až si za pár hodin přijde dceru vyzvednout.
Čtvrtí Ervěnice ve dvacetitisícovém Jirkově u Chomutova se pomalu začínají trousit děti ze školy. Ve vzduchu poletuje pár sněhových vloček, v noci mrzlo.
„Vy pořád ještě nemáte připojenou elektriku, že? A kde teď perete? U kamarádky přes ulici? Dobře. A nemá štěnice, jo? Aha, dezinfikují to u nich pravidelně. Hlavně si to hlídejte. A nezapomeňte na to číslo,“ loučí se Kuchár.
David Kuchár pracuje jako terénní pracovník místní Základní školy Nerudova. Dnes odpoledne obešel ještě další dvě rodiny. S jednou maminkou řešil neomluvené hodiny její dcery a připomínal jí návštěvu očaře. V dalším vchodě, kde po skleněné tabulce ve dveřích zůstaly trčet jen střepy, měl náročnější úkol. Vymyslet se ženou, jejíž syn už více než týden nepřišel do školy, jak chlapce vrátit domů, potažmo do výuky. Utekl zřejmě za sestrou do jiného města. Doma být nechce kvůli násilnickému otčímovi.
„Ke chlapovi jste se vrátila, to je váš boj. Nikdo vás nesoudí. Ale mně jde o kluka. Zbývá mu pár měsíců školy. Co když vyvede nějakou hloupost? Zavolejte dceři, jestli nezačne chodit do školy tam,“ říká rázně, ale s pochopením Kuchár. Jeho pozice je v českém školství raritní. Terénní pracovník je spojkou mezi rodinami a školou, zná domácnosti i to, co je potřeba ve škole vyřešit a zařídit. A rodinám s tím pomáhá.
„Znám všechny. Vím, kdy a kde je seženu. Vím, kdo dealuje, kdo pracuje, kdo co řeší. Nemáme klasickou vyloučenou lokalitu, ale je tu pár vchodů, kde se rodiny s horším zázemím koncentrují. Nikdo z nich to nemá jednoduché. Nejsem na straně rodičů ani učitelů. Jde mi vždy o děti. Potřebují vzory a péči,“ vysvětluje Kuchár.
Sehnat stůl i postel do bytu
Základní škola Nerudova staví na tom, že je bezpečným útočištěm pro všechny děti. Přes 80 procent žáků je romských, 70 procent pochází z nepříznivého rodinného prostředí. Ať už jde o chudobu, exekuce, rozpadlé rodiny, závislosti, přeplněné a předražené byty, vězněné či negramotné rodiče.
Jirkovu patří dle indexu sociálního vyloučení desátý nejhorší výsledek ze všech bezmála 6 300 obcí v Česku. Sociálně vyloučená je tam pětina obyvatel. Proto se i Kuchárova mise točí často kolem toho, jak děti vyrůstají a v čem žijí. Na řešení problémů, které s výukou nesouvisejí jen zdánlivě, ale není sám. Na škole působí i sociální pedagožka Veronika Nestlerová.
„Potřebujete spolupracovat s úřady, oddělením sociálně právní ochrany dětí, rodiči, policií, dětskými domovy, neziskovými organizacemi. Vím, na koho se obrátit. Máme perfektní spolupráci s doučovateli a potravinovou i nábytkovou bankou. Pomáháme rodinám si zajistit třeba psací stůl, aby se měly děti kde učit, nebo postel, aby do školy chodily odpočinuté,“ vysvětluje Nestlerová.
Učitelům se díky práci Kuchára a Nestlerové uvolnily ruce pro samotné učení. „Museli si samozřejmě na spolupráci zvyknout. Ovšem sejmulo to z nich neustálou kontrolu rodičů, třeba ohledně neomluvených hodin. Na hádky s rodiči nejsou učitelé vždy připravení. Nechtějí slyšet pořád stejné výmluvy. Bere jim to síly. A hlavně, Veronika a David opravdu umějí pomoci s problémy, které jsou mimo naše možnosti,“ potvrzuje Lenka Grünbaumová, zástupkyně ředitelky pro pedagogickou agendu.
Dodává, že sociální tandem umí nasvítit problémy a souvislosti, které učitelé snadno přehlédnou. Jde třeba o situace, kdy děti nenosí domácí úkoly a kantoři si lámou hlavu, proč se žáky nedaří přimět k zodpovědnosti.
„Spousta věcí vám záhy dojde. Stačí, když slyšíme: Jejich máma neumí psát. Pak už navážete doučováním. Sociálního pedagoga potřebuje každá škola. I děti z bohatých rodin mají své problémy a je potřeba s rodiči jednat,“ míní Grünbaumová.
Stěhování několikrát do roka
Matematika druháků začíná rozcvičkou. Děti sčítají a odčítají s přechodem přes desítku a ve skupinách se předhánějí, kdo zvítězí. Učitelka s asistentkou si pro ně nachystaly počtářská stanoviště. Někde hážou kostkou a vytvářejí příklady, jinde staví z krychliček podle prostorových plánků nebo vybírají drobné plyšové kuličky různých barev pinzetou z krabice. Trénují tak pozornost i jemnou motoriku.
„Mně už bude za pár dní osm. Měl jsem chodit se sestřenicí do třídy, ale šel jsem do přípravky s ostatníma,“ vysvětluje klučina u kostkového stanoviště. Popotáhne nosem a automaticky zamíří k oknu pro kapesník. Hygienické potřeby, stejně jako pera, pastelky, učebnice, sešity, hrací i vyučovací pomůcky či tablety mají děti zajištěné od školy.
Žáci vše ve třídách nechávají, ale mohou si pomůcky půjčit, aby dokončili úkoly nebo se procvičili.
Několik židlí je prázdných, děti nepřišly kvůli nemoci. Jedno místo nejspíš zůstane neobsazené delší dobu. Rodina dívky se uprostřed školního roku odstěhovala. Kantorky mají ale vysledováno, že se po čase zase do jejich školy vrátí. Stejně jako několik dalších rodin v každém roce změní bydliště průměrně třikrát. Stabilní nájem s dlouhodobou smlouvou nemohou sehnat, tak putují po okolí.
Vzdělávací neúspěšnost, kterou organizace PAQ Research počítá podle nedokončeného základního vzdělání, opakování ročníku, propadání a absencí, je na Chomutovsku jedna z nejvyšších v republice.
Škole Nerudova se s tím ale postupně daří bojovat. Snižuje se počet dětí, které nedokončí devátý ročník. Loni se 31 deváťáků hlásilo na střední školu a všichni se dostali. Drtivá většina z nich v září nastoupila na školu, kam chtěli nejvíce. Přihlášku nepodal jen jeden žák. Šest dětí si povinnou docházku prodloužilo.
„U nás prostě neexistuje, že absolventi na střední školu nejdou a míří na úřad práce. Pracujeme roky na tom, aby si vybrali správně. Aby byla škola v jejich možnostech, aby je bavila, aby se díky ní uplatnili. Všechny dívky nemohou být kosmetičkou,“ vysvětluje kariérová poradkyně Hana Lukavcová.
Podle ní je potřeba pracovat nejen s dětmi, ale i s rodiči, aby všichni našli shodu. „Jedna žákyně se třeba chce stát policistkou. Tatínek o tom nechtěl ani slyšet, sourozenci se jí posmívali. Ale ona se tvrdě připravuje a vypadá to, že už se nám podařilo najít smír,“ dává příklad. Práci pedagogů a všech dalších zaměstnanců žáci i rodiče oceňují. V červnu škola s 380 žáky, z nichž se část vzdělává ve speciálních třídách kvůli různým druhům postižení, získala ocenění v anketě Základka roku. Stala se nejoblíbenější školou v Česku. To ale neznamená, že se jí problémy vyhýbají.
Kouření a sociální sítě
Zvoní na přestávku. Kluci okamžitě obsazují pingpongový stůl, hecují se při miniturnaji a míčky létají do všech stran, až k frontě na toalety.
Děti mohou dovnitř vstupovat jen po jednom. Kvůli bezpečnosti, a aby si kantoři ohlídali, že děti nekouří elektronické cigarety.
Tabakismus je podle metodičky prevence Hany Plickové velký problém. „Navíc rodiče mají tendenci dětské kuřáky omlouvat. Hodně také řešíme rizikové chování na sociálních sítích, různé urážky, nadávky. To se sice děje mimo vyučování, ale děti si to přenášejí do školy. Umí být vůči sobě velmi hrubé,“ popisuje Plicková. Prohřešky řeší nejdříve s žáky, pak s jejich rodiči.
Školáci se svěřují i psycholožce. Bolestné zkušenosti mívají děti také z domova. Některé případy končí trestním oznámením. Policisté pak rozkrývají podhoubí, které sahá právě i do rodinných poměrů.
„Mám ohromnou radost z toho, jak naše poradenské pracoviště funguje v týmu. Pak vidíme, že se něco mění. Pokud máme pracovat na tom, aby se nám ve městě žilo lépe, musíme na tom pracovat v souvislostech,“ uzavírá ředitelka školy Martina Meitnerová.