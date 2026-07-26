„Navrhuji zrušit devátou třídu základní školy, jako je to v Německu, Polsku či Maďarsku. Tato změna přinese do státního rozpočtu podle ekonomů 50 miliard ročně bez prokazatelného snížení kvality vzdělání. Umožnilo by to také možnost dřívějšího vstupu do práce,“ popsal Okamura.
Návrh se líbí také premiéru Andreji Babišovi (ANO), podle kterého jde o důležité téma a je nutné o něm debatovat. „To studium je dlouhé, i co se týká vysokých škol. Já byl čtyři roky, nyní je to pětileté i s magistrem, končí se dlouho. I s tím by se ale zrušením deváté třídy pomohlo,“ řekl Babiš na sociálních sítích.
Na školství nelze nahlížet pouze optikou úspor, a ještě k tomu nereálných a potenciálně velmi vzdálených.