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Ať můžou dřív do práce. Babiš a Okamura navrhují zrušení devátých tříd. Plaga proti

Josef Dyntr
  20:00
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ke zrušení devátých tříd základních škol došlo poprvé v osmdesátých letech minulého století. Dnešní generace padesátníků a šedesátníků si tak ještě může vybavit, že z osmé třídy mířili přímo na střední školy. Po návratu k devátým třídám v 90. letech se návrhy na jejich zrušení periodicky vracejí. Jako právě nyní. Debatu opět otevřel předseda SPD Tomio Okamura.

„Navrhuji zrušit devátou třídu základní školy, jako je to v Německu, Polsku či Maďarsku. Tato změna přinese do státního rozpočtu podle ekonomů 50 miliard ročně bez prokazatelného snížení kvality vzdělání. Umožnilo by to také možnost dřívějšího vstupu do práce,“ popsal Okamura.

Návrh se líbí také premiéru Andreji Babišovi (ANO), podle kterého jde o důležité téma a je nutné o něm debatovat. „To studium je dlouhé, i co se týká vysokých škol. Já byl čtyři roky, nyní je to pětileté i s magistrem, končí se dlouho. I s tím by se ale zrušením deváté třídy pomohlo,“ řekl Babiš na sociálních sítích.

Na školství nelze nahlížet pouze optikou úspor, a ještě k tomu nereálných a potenciálně velmi vzdálených.

Robert Plaga (ANO)ministr školství

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