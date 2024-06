Děti učíme jíst příborem, máme i bezpečáka. Jak to chodí v romské škole

„Psst, píšou test,“ upozorňuje Karel Rajchl, ředitel Základní školy Vojanova v Děčíně, při vstupu do hodiny fyziky sedmé třídy. „To nevadí, oni stejně nic neumějí,“ reaguje na to přímočaře učitelka. V posledních lavicích se dva kluci ani neobtěžují mít otevřený sešit, do kterého by úlohu zadanou na tabuli počítali, jen se pochechtávají. „Tihle kluci jsou krok od toho, aby nám mladé paní učitelky znásilnili,“ konstatuje suše ředitel Rajchl, když hodinu zase opouští.

Děti, zejména ty malé, se učí také návykům, které jim z domova chybějí.