Hádka o šátky. Zákaz zahalování by zrušil i závoje nevěst, řekl Pirát Pikal

K vystoupení ho vyprovokovalo to, co ve Sněmovně říkal předseda SPD Tomio Okamura. „Leží nám tady zákon na zákaz islámského zahalování. Ale není to jenom islámské, týká se to i zahalování obličeje s náboženským podtextem a je to přesně zákon, který je opsán, je to funkční model, funkční zákon, už platí v Rakousku a v Dánsku. Takže tady nemá smysl řešit, jestli to jde nebo nejde. Prostě to jde,“ prohlásil Okamura.



Vyčetl končící veřejné ochránkyni práv, že se zastávala somálské studentky ve sporu s pražskou Střední zdravotnickou školou o to, zda smí ve škole nosit šátek. Připomněl, že Nejvyšší soud vyhověl dovolání studentky. Soud rozhodl, že Česko musí akceptovat a tolerovat náboženský pluralismus a nesmí diskriminovat či naopak zvýhodňovat některý z náboženských směrů.

Ayan Jamaal Ahmednuurová tvrdila, že pražskou Střední zdravotnickou školu opustila poté, co ji ředitelka při zahájení školního roku v září 2013 vyzvala, aby si sundala hidžáb i na teoretickou výuku. Původně prý byly domluvené na tom, že šátek bude odkládat pouze při ošetřovatelské praxi.



Okamura označil Šabatovou za ochránkyni muslimů a islámu

„Paní Šabatová se od počátku postavila na stranu studentky a rozhodnutí soudu přivítala,“ řekl Okamura a Šabatovou označil za ochránkyni práv islámu a muslimů. „Jsem rád, že konečně těch šest let uplynulo a že konečně končí. A doufám, že tam bude někdo, kdo bude hájit práva slušných a řádných lidí,“ prohlásil předseda hnutí SPD.

„Může mi někdo vysvětlit, jak paní soudkyně přišla k tomu, jestli to je na základě nějakého posudku, nebo paní ombudsmanka, že se jedná v tomto případě o náboženský symbol, když to nikdo nedodržuje?“ řekl k soudnímu verdiktu o právu nosit šátek poslanec za ANO Pavel Plzák.

„K tomu zahalování jako náboženskému symbolu bych vybral z křesťanství první list apoštola Pavla Korintským, kde se v kapitole 11 píše, že ženy na sebe mají brát závoj, pokud jsou při modlitbě nebo při hlásání slova proroků,“ opáčil mu v rozpravě místopředseda Pirátů Vojtěch Pikal.



Vystupování v „šátkové kauze“ vyčetla Šabatové poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, která opustila ODS a odešla s Václavem Klausem mladším do hnutí Trikolóra. „Ani sebezdařilejší PR, které očividně tento úřad zvládá na jedničku, nesmyje z vašeho šestiletého působení pár nesmazatelných skvrn a pachuť. Konkrétně mám na mysli pronásledování paní ředitelky Ivany Kohoutové v rámci tak zvané šátkové aféry, které se zpátky vrací do hry, a ke kterému se váš úřad bezprecedentně propůjčil,“ řekla Majerová Zahradníková.

Šabatové vadí, že se mluví jen o šátkové kauze a o Romech

Šabatová řekla poslancům, že za dobu jejího působení kancelář veřejného ochránce práv prověřila desítky tisíc stížností. „A dnes - uvědomte si ten paradox - se mluví o dvou z nich. O šátcích a pronájmech bytů Romům. Ostatní jakoby neexistovaly. Dalším paradoxem je, že v obou těchto případech, v nichž se dotčené osoby samy později soudně bránily, u nezávislých soudů, uspěly,“ řekla Šabatová.

A vyzvala poslance, jak mají vybrat jejího nástupce. „Chci vás poprosit, nenechte se zmást líbivými řečmi. Byla bych ráda, abyste zvolili toho, kdo bude pravdivě, poctivě a statečně vykládat právo ve prospěch všech, kdo se na něj obrátí, a těch, které má chránit z povahy zákona. To neznamená, že vždy dospěje k tomu, že má stěžovatel pravdu. Ale pokud je v právu, měl by se ho ombudsman zastat, i když za to nesklidí potlesk na otevřené scéně,“ uvedla před poslanci Šabatová.

Sněmovna bude v únoru vybírat jejího nástupce mezi třemi kandidáty. Kromě bývalého zástupce ombudsmana a exposlance ČSSD Stanislava Křečka, kterého navrhl prezident Miloš Zeman, jsou kandidáty vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva Vít Alexander Schorm a advokát Jan Matys. Schorma i Matyse navrhl Senát.