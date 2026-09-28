Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Přezout boty a zamknout telefon. Jak vypadá škola, kde platí zákaz mobilů

Tereza Tykalová
  17:28
V pražské montessori škole Duhovka děti v hodinách nepoužívají telefony už od...

V pražské montessori škole Duhovka děti v hodinách nepoužívají telefony už od roku 2010. Zákaz si chválí školáci i pedagogové. (21. září 2026) | foto: Tereza Tykalová, iDNES.cz

V pražské montessori škole Duhovka děti v hodinách nepoužívají telefony už od...
V pražské montessori škole Duhovka děti v hodinách nepoužívají telefony už od...
Průzkum ministerstva školství zaměřený na používání mobilů na českých školách
V pražské montessori škole Duhovka děti v hodinách nepoužívají telefony už od...
18 fotografií
Sundat bundu, přezout boty a odložit telefon. Tak začíná ráno na Montessori škole Duhovka v pražských Dejvicích. Jedenáctiletá Laura otevírá plechovou červenou skříňku, do které ukládá batoh i smartphone. „Telefon si zamkneme s batohem do skříňky a tam je celý den, dokud neodejdeme ze školy,“ vysvětluje.

Zatímco vláda debatuje o plošném zákazu telefonů ve školách, v Duhovce platí podobné pravidlo už od roku 2010. Podle ředitele Jindřicha Kitzbergera ale Montessori princip nebyl hlavním důvodem zákazu. „Není to tak, že by Montessori nebylo v souladu s telefonem nebo s digitálním světem. Spíš je to obráceně. Já nevidím sebemenší důvod, proč by děti měly mít ve škole telefon, protože vždycky je to rušivý prvek, který znesnadňuje učení,“ vysvětluje.

V pražské montessori škole Duhovka děti v hodinách nepoužívají telefony už od roku 2010. Zákaz si chválí školáci i pedagogové. (21. září 2026)
V pražské montessori škole Duhovka děti v hodinách nepoužívají telefony už od roku 2010. Zákaz si chválí školáci i pedagogové. (21. září 2026)
V pražské montessori škole Duhovka děti v hodinách nepoužívají telefony už od roku 2010. Zákaz si chválí školáci i pedagogové. (21. září 2026)
Průzkum ministerstva školství zaměřený na používání mobilů na českých školách
18 fotografií

Učitelé přitom nekontrolují, jestli děti pravidlo dodržují. Přesto podle ředitele k porušování nedochází. „Nekontrolujeme, že telefon nikdo nemá u sebe. Je tady to pravidlo a děti ho dodržují,“ vysvětluje Kitzberger s tím, že děti pravidla porušují jen velmi výjimečně.

Přiznává ale, že některé starší děti mají k zákazu výhrady. „U dětí na druhém stupni nějaká ta nespokojenost, že nemohou mít telefon neustále k dispozici, je. Ale celé je to o dialogu s nimi,“ dodává.

Nespokojený naopak není desetiletý František. Ten telefon sice má, do školy ho ale nenosí vůbec. „Bydlím docela kousek a s rodiči jsem vždy domluvený, kde se sejdeme, takže ho nepotřebuji,“ vysvětluje a dodává, že kdyby se potřeboval s rodiči spojit, ví, že se může obrátit na učitele.

Zákaz mobilů ve školách je na spadnutí. Regulace budou velmi přísné

To potvrzuje i Kitzberger. „Pokud je nutné spojit se s rodiči, třeba kvůli zdravotním důvodům, vždy by to mělo jít přes učitele. Pedagog je ten, kdo má dítě na starosti. Měl by vědět, že má zdravotní problém,“ říká. Smartphone děti nemají k dispozici ani v družině. „Pokud by dítě potřebovalo rodiče kontaktovat například během odpoledního času v družině, může se domluvit s pedagogem,“ doplňuje ředitel.

Chytrý telefon co nejpozději

Škola zároveň rodiče motivuje, aby s pořízením chytrého telefonu dětem co nejdéle počkali. „Já telefon mám, ale dostala jsem ho až loni, v páté třídě,“ říká jedenáctiletá Mia.

Za omezení je rád i jedenáctiletý Thomas. „Mimo školu trávím na telefonu hodně času, takže jsem rád, že ho ve škole nemám, protože bych ho jinak asi chtěl používat,“ přiznává.

Pro jedenáctiletou Lily je život bez telefonu ve škole samozřejmostí. „Když jsem sem nastoupila, tak tím, že jsme telefon měli zavřený ve skříňce vždycky, mi to přišlo úplně normální. Až někdy v páté třídě jsem si uvědomila, že ne všechny školy toto pravidlo mají,“ popisuje.

V pražské montessori škole Duhovka děti v hodinách nepoužívají telefony už od roku 2010. Zákaz si chválí školáci i pedagogové. (21. září 2026)

Výuku bez smartphonů si chválí i pedagožka Kristýna Přikrylová, která vyučuje matematiku. Telefony děti používají při jejích hodinách jen na druhém stupni a pouze ve výjimečných případech. „Je to jen na vybranou chvíli. Myslím si, že v dnešní době, když děti používají telefony hodně, a často dokonce neomezeně, je důležité, aby alespoň ve škole nebyly rozptylované,“ říká.

Sama ještě před šesti lety učila ve škole, kde děti telefony mohly běžně používat. „Už jenom to, že měly telefon na lavici a každou chvíli jim to píplo, bylo rušivé. Já sama chodím do hodin bez mobilu, protože když mi mobil pípne, mám tendenci se na to podívat,“ doplňuje.

Vláda chce telefony zakázat plošně

Ředitel Kitzberger upozorňuje, že jeho škola není v omezení telefonů výjimkou. Podle dat ministerstva školství má 93 % škol nějaké opatření omezující telefony. Zároveň ale 50 % škol nereguluje používání telefonů o přestávkách.

Děti v Duhovce jsou zvyklé trávit bez displejů i přestávky. „Když máme volno, tak si povídám s kamarády, čtu, svačím nebo si dodělám úkoly,“ dodává Laura. Děti mohou při delších přestávkách využít i pingpongový stůl či zahradu v areálu školy.

Od září 2027 by podobně jako v Duhovce měly fungovat i další školy. Premiér Andrej Babiš totiž společně s ministrem školství Robertem Plagou předložil návrh zákona, který má od následujícího školního roku zakázat telefony plošně ve všech školách v Česku. Návrh podporuje řada odborníků a také koaliční partneři SPD i Motoristé sobě.

Česko zaostává, zákaz mobilů ve školách by opozice neměla shazovat, říká expertka

Opozice je naopak proti. „Plošný zákaz udělá z kantorů kontrolory batohů,“ prohlásil lídr občanských demokratů Martin Kupka. I další opoziční strany jako Piráti nebo STAN se přiklánějí k tomu, že by si pravidla měly nastavovat jednotlivé školy samy.

Pokud poslanci plošný zákaz schválí, bude jeho dodržování podle Kitzbergera zejména zpočátku náročné. „My máme výhodu kontinuity. Ale chápu, že když má škola telefony bez omezení a najednou přijde zákaz, tak se projeví řada negativ. Nejspíše budou konflikty a podvody a děti se budou snažit pravidla obcházet. Pro učitele to bude znamenat řadu starostí. Bude to chtít roky trpělivost, než dojdou do stavu, kdy je to pro všechny běžné,“ doplňuje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

Přezout boty a zamknout telefon. Jak vypadá škola, kde platí zákaz mobilů

V pražské montessori škole Duhovka děti v hodinách nepoužívají telefony už od...

Sundat bundu, přezout boty a odložit telefon. Tak začíná ráno na Montessori škole Duhovka v pražských Dejvicích. Jedenáctiletá Laura otevírá plechovou červenou skříňku, do které ukládá batoh i...

28. září 2026  17:28

Milion chvilek připomínají Chartu 77, řekl Rejchrt. Tisícovka lidí v Praze demonstruje

Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli...

Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli lidé na demonstraci, která má motivovat k účasti ve volbách. Řečníci kritizují kroky současné vlády, včetně změny...

28. září 2026  7:28,  aktualizováno  17:17

Posměšky k ženám jsou v politice běžné, míní lídryně čistě ženské kandidátky

Premium
Irena Koukalová Uličná před čtyřmi lety uspěla v komunálních volbách v Bzenci...

„V zastupitelstvu je patnáct chlapů, tak my postavíme patnáct žen,“ rozhodla se Irena Koukalová Uličná a založila hnutí Wonder Women. V pětitisícovém Bzenci na Hodonínsku původně vedla spolek s...

28. září 2026

U letecké základny v Anglii zadrželi pět Britů, Írán popírá jakýkoliv podíl

Britská policie vyšetřuje incident u vojenské základny Fairford. (28. září 2026)

Všech pět podezřelých, kteří byli v neděli zadrženi u západoanglické základny RAF Fairford využívané americkým letectvem, jsou britští občané. Íránské velvyslanectví v Londýně „kategoricky“ odmítlo...

28. září 2026  16:42

iPhony i chatrče. Írán je složitý a Trump ho ani neukáže na mapě, říká arabistka

Arabistka a íránistka Lenka Hrabalová.

Zprávy západních médií často redukují devadesátimilionový Írán na náboženský extremismus, nebo naopak na statečné ženy odhazující hidžáb. Arabistka a íránistka Lenka Hrabalová v rozhovoru pro...

28. září 2026  16:27

OBRAZEM: „Hajzlbába“ i legendární motorest. Zmapovali jsme skryté perly D1

Památník obětem nehod na dálnici D1 najdeme jen pár set metrů od jejího začátku...

Pomník mrtvým motoristům, zaplavený Hitlerův most, skrytá ranvej pro sovětské stíhačky, retro motorest se sádkami i komunistické umění pohlcené lesem. Dálnice D1 není jen nekonečná zácpa, ale...

28. září 2026  15:31

Korunovační klenoty chtěly poslední den vidět davy. Někteří čekali i tři hodiny

Fronta na korunovační klenoty. České korunovační klenoty, symbol české...

Vystát frontu do Vladislavského sálu Pražského hradu na výstavu českých korunovačních klenotů v její poslední den trvá dvě až tři hodiny. Fronta návštěvníků začínala dopoledne u branky Jižních zahrad...

28. září 2026  15:20

Lidé si ve Staré Boleslavi připomněli svatého Václava, arcibiskup vyzval ke smíření

Lidé si ve Staré Boleslavi připomněli svatého Václava. (28. září 2026)

Tisíce lidí v pondělí dorazily do Staré Boleslavi u Prahy na Národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský...

28. září 2026  15:12

Dejme Ukrajině Patrioty ze svých zásob, navrhuje Kallasová. Varuje před sabotážemi Ruska

Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová (23. září 2026)

Zpravodajské informace ukazují, že Rusko plánuje v Evropě další sabotáže, řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. EU podle ní musí rychleji a efektivněji posilovat obranyschopnost, aby splnila...

28. září 2026  8:35,  aktualizováno  14:51

Cena Václava Havla putuje do Íránu. Sotudíová bojuje proti popravám a za ženy

Íránská právnička Nasrín Sotudíová (na plakátu, 31. května 2019)

Laureátkou letošní Ceny Václava Havla je íránská právnička Nasrín Sotudíová. Oznámila to Rada Evropy, jejíž Parlamentní shromáždění je garantem ocenění. Advokátka a nositelka Sacharovovy ceny za...

28. září 2026  14:03

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Tři prsty smrti skončí. První raketu z nového SPYDERu vystřelí vojáci příští rok

Protivzdušný systém SPYDER na Dnech NATO v Ostravě 2026

Přesně před týdnem česká armáda poprvé na veřejnosti na Dnech NATO v Ostravě představila nový protivzdušný systém SPYDER izraelské výroby. Bude chránit důležité objekty a prostory jako součást širší...

28. září 2026  12:30

Sjezd z D1 na Černovickou terasu v Brně se odkládá. Stavět se začne až na jaře

ilustrační snímek

Zahájení stavby sjezdu z dálnice D1 v Brně do průmyslové zóny Černovická terasa odsunulo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na jaro příštího roku. Výběrové řízení na stavební firmu vypsalo loni v...

28. září 2026  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde