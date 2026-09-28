Přezout boty a zamknout telefon. Jak vypadá škola, kde platí zákaz mobilů

Zatímco vláda debatuje o plošném zákazu telefonů ve školách, v Duhovce platí podobné pravidlo už od roku 2010. Podle ředitele Jindřicha Kitzbergera ale Montessori princip nebyl hlavním důvodem zákazu. „Není to tak, že by Montessori nebylo v souladu s telefonem nebo s digitálním světem. Spíš je to obráceně. Já nevidím sebemenší důvod, proč by děti měly mít ve škole telefon, protože vždycky je to rušivý prvek, který znesnadňuje učení,“ vysvětluje.
Učitelé přitom nekontrolují, jestli děti pravidlo dodržují. Přesto podle ředitele k porušování nedochází. „Nekontrolujeme, že telefon nikdo nemá u sebe. Je tady to pravidlo a děti ho dodržují,“ vysvětluje Kitzberger s tím, že děti pravidla porušují jen velmi výjimečně.
Přiznává ale, že některé starší děti mají k zákazu výhrady. „U dětí na druhém stupni nějaká ta nespokojenost, že nemohou mít telefon neustále k dispozici, je. Ale celé je to o dialogu s nimi,“ dodává.
Nespokojený naopak není desetiletý František. Ten telefon sice má, do školy ho ale nenosí vůbec. „Bydlím docela kousek a s rodiči jsem vždy domluvený, kde se sejdeme, takže ho nepotřebuji,“ vysvětluje a dodává, že kdyby se potřeboval s rodiči spojit, ví, že se může obrátit na učitele.
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To potvrzuje i Kitzberger. „Pokud je nutné spojit se s rodiči, třeba kvůli zdravotním důvodům, vždy by to mělo jít přes učitele. Pedagog je ten, kdo má dítě na starosti. Měl by vědět, že má zdravotní problém,“ říká. Smartphone děti nemají k dispozici ani v družině. „Pokud by dítě potřebovalo rodiče kontaktovat například během odpoledního času v družině, může se domluvit s pedagogem,“ doplňuje ředitel.
Chytrý telefon co nejpozději
Škola zároveň rodiče motivuje, aby s pořízením chytrého telefonu dětem co nejdéle počkali. „Já telefon mám, ale dostala jsem ho až loni, v páté třídě,“ říká jedenáctiletá Mia.
Za omezení je rád i jedenáctiletý Thomas. „Mimo školu trávím na telefonu hodně času, takže jsem rád, že ho ve škole nemám, protože bych ho jinak asi chtěl používat,“ přiznává.
Pro jedenáctiletou Lily je život bez telefonu ve škole samozřejmostí. „Když jsem sem nastoupila, tak tím, že jsme telefon měli zavřený ve skříňce vždycky, mi to přišlo úplně normální. Až někdy v páté třídě jsem si uvědomila, že ne všechny školy toto pravidlo mají,“ popisuje.
Výuku bez smartphonů si chválí i pedagožka Kristýna Přikrylová, která vyučuje matematiku. Telefony děti používají při jejích hodinách jen na druhém stupni a pouze ve výjimečných případech. „Je to jen na vybranou chvíli. Myslím si, že v dnešní době, když děti používají telefony hodně, a často dokonce neomezeně, je důležité, aby alespoň ve škole nebyly rozptylované,“ říká.
Sama ještě před šesti lety učila ve škole, kde děti telefony mohly běžně používat. „Už jenom to, že měly telefon na lavici a každou chvíli jim to píplo, bylo rušivé. Já sama chodím do hodin bez mobilu, protože když mi mobil pípne, mám tendenci se na to podívat,“ doplňuje.
Vláda chce telefony zakázat plošně
Ředitel Kitzberger upozorňuje, že jeho škola není v omezení telefonů výjimkou. Podle dat ministerstva školství má 93 % škol nějaké opatření omezující telefony. Zároveň ale 50 % škol nereguluje používání telefonů o přestávkách.
Děti v Duhovce jsou zvyklé trávit bez displejů i přestávky. „Když máme volno, tak si povídám s kamarády, čtu, svačím nebo si dodělám úkoly,“ dodává Laura. Děti mohou při delších přestávkách využít i pingpongový stůl či zahradu v areálu školy.
Od září 2027 by podobně jako v Duhovce měly fungovat i další školy. Premiér Andrej Babiš totiž společně s ministrem školství Robertem Plagou předložil návrh zákona, který má od následujícího školního roku zakázat telefony plošně ve všech školách v Česku. Návrh podporuje řada odborníků a také koaliční partneři SPD i Motoristé sobě.
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Opozice je naopak proti. „Plošný zákaz udělá z kantorů kontrolory batohů,“ prohlásil lídr občanských demokratů Martin Kupka. I další opoziční strany jako Piráti nebo STAN se přiklánějí k tomu, že by si pravidla měly nastavovat jednotlivé školy samy.
Pokud poslanci plošný zákaz schválí, bude jeho dodržování podle Kitzbergera zejména zpočátku náročné. „My máme výhodu kontinuity. Ale chápu, že když má škola telefony bez omezení a najednou přijde zákaz, tak se projeví řada negativ. Nejspíše budou konflikty a podvody a děti se budou snažit pravidla obcházet. Pro učitele to bude znamenat řadu starostí. Bude to chtít roky trpělivost, než dojdou do stavu, kdy je to pro všechny běžné,“ doplňuje.