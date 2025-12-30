Oslavy příchodu Nového roku se mnoha Čechům pojí s odpalováním nejrůznější pyrotechniky – od jednoduchých prskavek až po obří baterie. Jejich používání však od počátku prosince drasticky omezila novela zákona číslo 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích.
Jednou z nejvýznamnějších novinek je zavedení takzvaných ochranných pásem, jejichž cílem je dle trojice ministerstev, které se na novele podílely, ochrana zvířat, lidí i životního prostředí.
Kde ne/můžu odpalovat?
Zákaz odpalování pyrotechniky – vyjma nejslabší kategorie F1 – platí ve vzdálenosti menší než 250 metrů od konkrétních objektů:
- zdravotnických zařízení,
- domovů pro seniory a stacionářů,
- útulků pro zvířata a zoologických zahrad,
- objektů k chovu zvířat.
S volbou nezávadné lokality pomůže mapa připravená ministerstvem zemědělství. Vyznačené jsou v ní zóny odvozené od chráněných objektů, kde není možné pyrotechniku používat. Ministerstvo nicméně upozorňuje, že mapa má jen orientační charakter a nemusí být zcela kompletní.
Opatření mohou být přísnější
Novela kromě zón a dalších opatření zavedla ještě jednu novinku, která může dále omezit možnosti používání pyrotechniky. Nově udělila obcím pravomoc plošně zakázat její odpalování na celém jejich území – nicméně rovněž s výjimkou pyrotechniky kategorie F1.
Než se vydáte pyrotechniku odpalovat, ověřte si vhodné místo na mapě ministerstva zemědělství, ale také místní vyhlášky. Zavést celoplošný zákaz chce například pardubický magistrát.
Kategorie zábavní pyrotechniky
Zábavní pyrotechniku zákon dělí do čtyř kategorií podle míry rizika při jejím používání, pojmenovaných F1 až F4. Každý výrobek jím musí být viditelně označen. Zařazení výrobku do kategorií záleží zejména na velikosti a síle:
Další kategorie, tedy ostatní pyrotechnické výrobky P1 a P2 a rovněž divadelní pyrotechnika T1 a T2, jsou určené zejména pro profesionály.
Zrušené městské ohňostroje
Část obcí v Česku už kvůli novele zákona zrušila tradiční novoroční ohňostroje – nenašla totiž na svém území místo, kterého by se ochranné zóny netýkaly. Další města kvůli hluku i zátěži od pořádání ohňostrojů upustila už dříve. Oficiální ohňostroj například v Praze odpalovali naposledy v roce 2019, v Brně ještě o dva roky dříve.
Namísto ohnivé show nabízejí města místním i návštěvníkům jiné atrakce – například Plzeň letos chystá videomapping – audiovizuální podívanou na náměstí Republiky. Brňané se mohou těšit na koncert na Zelném trhu a pro Pražany jsou nachystané slevy do muzeí.
O něco odlišný přístup pak zvolil Kyjov na Hodonínsku, který kvůli zachování novoročního ohňostroje zrušil záchytnou stanici pro psy v centru města, aby náměstí nebylo v nově zavedené ochranné zóně.