Povzbuzující energetické nápoje mají být nakonec volně prodejné až od 16 let

Na novele spolupracují zástupci všech sedmi stran zastoupených ve Sněmovně, což se už minulý týden projevilo ve zdravotním výboru, kde ho podpořili všichni přítomní.

„Situace se stále zhoršuje a konzumace energetických nápojů u dětí a mladistvých se zvyšuje. Většina zemí již přistoupila k nějaké formě regulace v rámci ochrany veřejného zdraví,“ řekla při projednávání návrhu ve výboru jedna ze čtrnácti předkladatelek Martina Ochodnická z TOP 09, která svůj mandát v podzimních volbách nebude obhajovat.

Oproti původnímu návrhu, který loni na podzim podpořila vláda, se nejspíš změní věková hranice, komu už nemá být možné energy drink prodat. Původně byl navržen zákaz nápojů jako Red Bull, Semtex, Big Shock, Monster či Prime dětem do 15 let, ale po jednání se zástupci škol se věková hranice má ještě o rok zvýšit.

„Máme velké výtky ze strany školských zařízení. Mládež dosahuje patnáctého roku života ještě v průběhu deváté třídy a ředitelé se ozývali s tím, že budou mít velký problém tento zákaz konzumace na půdě školy udržet, pokud tam nebude 16 let,“ řekla Ochodnická.

Proto skupina předkladatelů podá ve druhém čtení, které by mělo být na dubnové schůzi Sněmovny, pozměňovací návrh s hranicí 16 let, aby byl zajištěn zákaz bez výjimek na základních školách. „Určitě budu podporovat navýšení věku minimálně na 16 let,“ podpořil to David Kasal z hnutí ANO.

Pod návrhem novely jsou podepsáni Martina Ochodnická a Matěj Ondřej Havel z TOP 09, Iveta Štefanová a Zdeněk Kettner z SPD, Zdenka Němečková Crkvenjaš a Renáta Zajíčková z ODS, Věra Adámková a Jana Berkovcová z ANO, Josef Flek a Jan Berki z hnutí STAN, Olga Richterová a Klára Kocmanová od Pirátů a lidovci Tom Philipp a Marie Jílková. To je v dnešní rozhádané Sněmovně ojedinělý případ.

Nadváha, deprese, poruchy spánku...

„Výskyt chorob, které jsou spjaty s nadměrnou konzumací slazených nápojů, je v České republice vysoký a má stoupající trend, a to i v dětské populaci,“ uvedli v důvodové zprávě. Konkrétně zmínili riziko nadváhy nebo obezity, vysokého krevního tlaku, nadměrné zubní kazivosti, depresí, nervozity, pocitů úzkosti a poruch spánku.

Autoři předložili už i pozměňovací návrh, aby byl zákaz rozšířen na všechny energetické potraviny s vysokým obsahem kofeinu a dalších stimulačních látek, které jsou pro děti stejně nebezpečné jako různé energy drinky. Když návrh projde má být jejich prodej prostřednictvím automatů a přes internet možný jen po ověření věku kupujících.

Když Sněmovna návrh zákona projednával začátkem března v prvním čtení, proti návrhu vystupovala část ODS.

„Myslím, že ten zákon je ukázkou toho, že míra regulace versus svoboda jsou v naší zemi v naprosté nerovnováze,“ řekl poslanec ODS Karel Haas. Stejně jako třeba Vojtěch Munzar argumentoval, že to má být hlavně na rodičích, aby se dětem nedostalo do rukou něco, co jim může uškodit.

„Pokud rodič nazná, že to je dobrá potravina pro to vyvíjející se dítě, tak si to klidně může pořídit a do těch dětí to nalívat,“ reagoval na to ve zdravotním výboru poslanec STAN Josef Flek.

Výhrady má část ODS, ale je v menšině

„Nijak nezpochybňuji objektivní medicínská data o škodlivosti energetických nápojů, ale myslím si, že spousta jiných škodlivých věcí v této společnosti existuje, a přesto vždycky nepřistupujeme k regulaci,“ argumentoval Haas. Jeho snahu o zamítnutí návrhu podpořilo jen osmnáct poslanců, proti a tedy za zákaz prodeje energetických nápojů dětem se postavily tři poslankyně ODS, včetně ministryně Jany Černochové.

Návrh příští týden projedná školský výbor a v dubnu Sněmovna jako celek. Ještě do léta by ho mohli dostat senátoři.

Proti záměru omezení prodeje energetických nápojů se postavil Svaz výrobců nealkoholických nápojů. Odmítl přirovnání těchto nápojů k návykovým látkám jako nevědecké a nepřijatelné. Podle svazu by byla vhodnější osvěta dětí. Pokud se energetické nápoje pijí v přiměřeném množství, je podle výrobců jejich konzumace bezpečná.