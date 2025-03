Nyní platí zákaz předjíždění kamionů na asi 280 kilometrech dálnic, celková délka se tak zvýší o bezmála pětinu.

„Vše je naplánované tak, že značení bude osazeno do začátku letošních letních prázdnin,“ říká mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka.

Nejdelší nový úsek se zákazem předjíždění kamionů se objeví na D1 z Holubic do Vyškova, půjde o 20 kilometrů, na dálnici D2 přibude osmikilometrový úsek z Brna do Blučiny, na D8 se zákaz rozšíří o dalších 9 kilometrů z Úžic do Nové Vsi, na D11 pak půjde o 10 kilometrů z Jirnů do Bříství. Značka zakazující předjíždění se pak objeví ještě na krátkých příhraničních úsecích D1, D2 a D8.

„Všechny nové úseky jsme vytipovali ve spolupráci s policií. Jsou v blízkosti velkých měst, kde je velká intenzita dopravy a docházelo tam v minulosti v zimě k nebezpečným situacím,“ uvádí pro iDNES.cz ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Nejpřísnější D1

Dálnice D1 bude v úseku mezi Prahou a Vyškovem – s výjimkou několika krátkých úseků – celá se zákazem předjíždění kamionů. Podle Kupky je to dobře. „Je to naše nejvytíženější dopravní tepna. Vede přes Vysočinu, kde často kalamitně sněží. Řidiči kamionů z jižních zemí nemívají zkušenost s jízdou na sněhu a mají tam tendenci najíždět do levých pruhů, kde pak zablokují dopravu,“ zdůvodnil ministr.

Podle dopravních expertů je ale rozšiřování úseků se zákazem předjíždění pomocí plechových dopravních značek návratem do minulého století.

„Píchnout do země značku a vybírat pokuty není cesta. Pokud v sedm večer, kdy je minimální provoz, jedete za někým 70 km/h a tři čtvrtě kilometru za vámi není auto, tak ten zákaz smysl nedává. Doprava má být nejen bezpečná, ale i plynulá, což vláček kamionů jedoucích za sebou rozhodně není,“ kritizuje dopravní specialista a někdejší šéf BESIPu Roman Budský.

Podle něj by zákaz předjíždění pro kamiony měl být proměnný a měla by jej zobrazovat telematika, tedy elektronické dopravní informační tabule, které zobrazují aktuální informace o dopravní situaci.

„Zákaz pro kamiony by se tam dal vždy podle hustoty provozu a počasí. Takže třeba při náledí, mlze, sněžení. A za pěkného počasí a nízkého provozu by se zákaz zase vypnul,“ vysvětluje Budský.

Hrozba malých rozestupů

Proti jsou i dopravní psychologové, tedy lidé, kteří posuzují psychickou způsobilost řidičů a provádějí jejich odborná vyšetření. Podle nich může být efekt zcela opačný, než si ministerstvo slibuje.

„Když pojedete v pondělí z Prostějova do Brna po D46, kolona kamionů se táhne 20 kilometrů. Z psychologického hlediska pro řidiče kamionu pomalá jízda zvyšuje únavu a snižuje pozornost. A pro mě jako pro dopravního psychologa je nejdůležitější, aby řidiči dodržovali bezpečné odstupy, což nedodržují, když se vlečou za sebou,“ kritizuje Alois Hudeček, prezident Asociace dopravních psychologů, který sám kamion řídil a profesionální řidiči kamionů tvoří polovinu jeho klientely.

„Kamionová doprava je krev našeho státu. My jsme tranzitní země a když si uvědomíme, že většina dopravy dnes probíhá Just In Time (právě včas, tedy produkty jsou dodávány přesně v okamžiku, kdy jsou potřeba ve výrobě, pozn. red), tak jsou zákazy předjíždění katastrofa,“ zmiňuje Hudeček.

S rozšiřováním zákazů předjíždění kamionů nesouhlasí asi ČESMAD Bohemia, největší sdružení dopravců, podnikajících v nákladní silniční dopravě.

Z dálnic se stanou okresky

„Chybí nám k tomu nějaká analýza, jestli v místech, kde se instalují značky zakazující předjíždění, klesla nehodovost nebo se tam zrychlil provoz. Kamiony platí ročně na mýtném 15 miliard korun a udělají nám z dálnic vlastně okresky, co mají jeden pruh,“ zlobí se jeho mluvčí Martin Felix.

Pokud kamion předjíždí na zákazu předjíždění a je přistižen policí, jde o přestupek, ze nějž řidič dostává pokutu 4 500 až 5 500 korun na místě, ve správním řízení může zaplatit až 25 tisíc korun. Přičte se mu také šest trestných bodů do karty řidiče. Už za dva takové přestupky se tak „vyboduje“ a přichází o papíry. Dopravní policie loni nachytala předjíždět na zákazech 5 869 řidičů. Jen letos za první dva měsíce policisté pokutovali celkem 847 řidičů kamionů.

Zákaz předjíždění ovšem neznamená, že kamion nemůže najet do levého jízdního pruhu. Pokud se vyhýbá překážce, například odstavenému vozidlu, nepovažuje se to za předjíždění.