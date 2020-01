Kamiony na dálnicích budou asi moci předjíždět dál, poslanci se neshodli

Zákaz jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích by měla zavést novela, k jejímuž předložení poslance vedl dopravní kolaps na modernizovaném úseku D1 na Vysočině. I když poslanci k předloze navrhli řadu časových omezení zákazu, podle Kolovratníka jsou postačující nynější opatření, podle nichž je možné jízdu v levém pruhu kamionům zakázat přechodně dopravními značkami.



Umožnit krajům zakázat tranzitní dopravu po silnicích nižších tříd by mělo doplnění další poslanecké novely, která má podle původního záměru postihnout nedovolenou jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích ve městech.

Zákaz chtějí kraje

Zákaz požaduje Asociace krajů, zástupci dopravců jsou proti. Argumentovali mimo jiné tím, že návrh krajů není podložen analýzami jeho dopadů a že by neúměrně zatížil silnice prvních tříd včetně jejich průtahů městy.

Náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva přiznal, že návrh krajů, který by Sněmovna měla schvalovat v lednu, má nedostatky. Znamenal by prý, že zhruba 50 000 kilometrů silnic druhé a třetí třídy by bylo nutné označit zhruba 300 000 informačních značek.

Případné nedostatky návrhu by podle Kolovratníka mohl odstranit Senát. Senátoři v čele se Zdeňkem Nytrou z klubu ODS se ale proti tomu postavili. „Nemůžete čekat, že my to tady opravíme, udělejte to v Poslanecké sněmovně, na to ten čas máte, my ne,“ uvedl Nytra. Poukázal na to, že Senát má na rozdíl od Sněmovny na projednání zákonů jen měsíc.

Kopřiva také uvedl, že ministerstvo zatím nemá informace o tom, že by zpoplatnění některých částí silnic první třídy pro nákladní dopravu vedlo k neúměrnému zatížení dalších komunikací. Relevantní informace očekává do konce března. Ve stejné lhůtě chce ministerstvo vládě předložit návrh na zpřísnění bodového systému za závažné prohřešky řidičů.