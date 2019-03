Poslanci odmítnou urychlené přijetí zákona o zákazu předjíždění kamionů

Konkrétně to budou kluby STAN, TOP 09, KDU-ČSL i Pirátů. „Budeme spoluvetovat, takových klubů nás bude víc, projednání ve zrychleném čtení,“ řekl šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Je podle něj možné, že sami předkladatelé návrhu požádají o jeho vyřazení z programu schůze.

„Co se týče celkového postoje k tomuto návrhu, tak po širokých konzultacích s odborníky nejsme jeho příznivci, jsme pro to, aby zákaz byl stanoven na vymezených úsecích,“ řekl Kalousek.

„Ten zákon je zcela nepřipravený,“ řekl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Podle něj není jasné, zda takový zákon nepřispěje naopak k ještě větší neprůjezdnosti dálnic.



Zákaz předjíždění v levém jízdním pruhu by podle novely skupiny poslanců ANO, KSČM a ČSSD platil v pracovní dny od 6 do 22 hodin. Vztahoval by se na řidiče nákladních automobilů nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Předkladatelé tvrdí, že by se na dálnicích zvýšila plynulost a bezpečnost provozu.

„Hnutí ANO by mělo řešit příčiny, ne následky,“ řekl Radim Fiala, šéf klubu SPD Tomia Okamury. SPD nebude pro úplné odmítnutí zákona pro jeho nadbytečnost, ale bude chtít, aby se o něm dále diskutovalo,