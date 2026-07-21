Vláda podpořila plošný zákaz mobilních telefonů ve školách, který by měl začít platit od září 2027. Učitelé, ředitelé i odborníci oslovení redakcí iDNES.cz ale varují, že většina škol už dnes vlastní pravidla má a plošný zákaz podle nich nepřinese očekávaný efekt. „Není to podpora škol, ale nedůvěra v jejich schopnost nastavovat vlastní pravidla,“ říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.
Většina škol už dnes používání mobilních telefonů reguluje sama. Právě proto část ředitelů i učitelů nechápe, proč stát přichází s plošným zákazem. Obávají se, že bude obtížně vymahatelný a omezí možnost přizpůsobit pravidla konkrétním školám.
Zákaz může způsobit více škody než užitku. Uvedu jeden příklad. Ve škole se bude pohybovat nebezpečná osoba, žáci se zamknou v učebně a nebudou mít možnost o tom informovat druhé.
Štefan Klímaředitel Střední pedagogické školy Mladá Boleslav