Zajišťovat bezpečnost není volbou pohodlnosti, ale nutností, řekl Pavel

Česko podle nedělního vyjádření premiéra Andreje Babiše letos nesplní závazek vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), obranné výdaje ČR podle hodnocení Severoatlantické aliance (NATO) dosáhnou 1,78 procenta HDP.
„Je to dáno tím, že bezpečnostní situace v Evropě a ve světě není dobrá a my si nemůžeme dovolit omezovat naši bezpečnost. Protože to, co nevynaložíme dnes, by se nám mohlo zítra velice vymstít,“ řekl k nutnosti navyšovat peníze na obranu Pavel.
Výdaje podle prezidenta zvyšují i evropské země, které jsou na tom ekonomicky hůře než ČR. „A protože jsme v aliančním spojeneckém svazku, tak by bylo mimořádně nezodpovědné, abychom je v tom nechali samotné a investovali do našich sociálních programů, do rozvojových programů, zatímco oni budou investovat do bezpečnosti a vlastně i naší bezpečnosti. To nepovažuju za férové jednání,“ dodal.
|
Neplníme závazek NATO, stejně jako minulá vláda, řekl Babiš. Lže, říká Černochová
Pavel opět připomněl, že Česko se loni na summitu NATO stejně jako ostatní členské státy zavázalo k navýšení obranných výdajů na pět procent HDP do roku 2035, z toho 3,5 procenta by mělo jít na přímé vojenské schopnosti a 1,5 procenta na infrastrukturu využitelnou i pro obranné účely. Ročně by tak měla ČR výdaje navyšovat zhruba o 0,2 procenta HDP.
„Pokud to neuděláme, pak nebudeme schopni ten závazek naplnit a samozřejmě se staneme předmětem diskuzí, jestli to myslíme opravdu s členstvím NATO vážně, a případně, jakým jiným způsobem bychom měli zajišťovat naši bezpečnost, když ne v systému kolektivní bezpečnosti,“ doplnil Pavel.