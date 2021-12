Varhany v cele či třímetrový krokodýl. Kuriozity roku očima policie a hasičů

Muž ztratil klíčky od svého vozu a dostal se do něj kufrem, jenže ten se mu zavřel a muž zůstal zamčený v kufru. Hlídka městské policie mu pomohla dostat se z auta ven.

Jindy strážníci hledali na Andělu kozu. Oznamovatelka se obávala, že zvíře vběhne pod tramvaj. „Má tady majitele, v podstatě ji venčí. Koza se ničeho nedopuští,“ uvedl sloužící strážník.

Pražští strážníci s hasiči párkrát do roka musí dostávat lidi z kontejnerů na elektroopad či oblečení. Stalo se tak i na první svátek vánoční.

Lidé se do kontejnerů nedobývají jen v hlavním městě, ale například i v Pardubicích. Muž své jednání strážníkům vysvětloval, že si v oblečení nejspíše zapomněl peněženku.

V centru krajského města hasiči v březnu vyjeli k dospívající dívce zaseknuté v nákupním vozíku. „Tak dlouho se chodí s nákupním košíkem na nákup, až z něho vyrostete. Trochu větší ‚dítě‘ si zřejmě chtělo připomenout dobu, kdy se ještě na sedátko nákupního vozíku bez problému vešlo. Dívku museli z košíku hasiči doslova vystříhat,“ popsala jejich mluvčí Vendula Horáková.

Karlovarští policisté zažili asi nejkurióznější případ hned na počátku roku. V lednu chebská hlídka zadržela v cizím bytě „spidermana“, který skákal přes překážky a po střechách paneláků.

V Habartově se zase nestačili divit policisté, kam přijel řešit svůj spor ohledně opatrovnictví nespokojený otec. Policisté z muže ucítili alkohol, proto u něj provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní. Navíc si všimli, že u něj v autě spí muž. Následnou lustrací zjistili, že se jedná o celostátně hledaného odsouzence, který se vyhýbal nástupu do vězení.

Ne zrovna šikovné řidičské vlastnosti ukázala žena na Sokolovsku, nejdříve si spletla jedničku se zpátečkou a poté i brzdu s plynem, navíc usedla za volant bez řidičáku.

Jihočeští policisté zahájili rok oznámením na lince 158 ohledně nehody muže na kole v Písku. Jenže nehoda se stala před několika lety. A muž policistům uvedl, že mu při operaci umístili do hlavy nahrávací a sledovací elektroniku.

„Díky této technologii vidí a odhaluje konspirativní trestnou činnost. Hlasy v hlavě mu také říkají, co všechno má sledovat. Muž nebyl podle hlasu ani rozrušený, ani agresivní, policisté jej proto odkázali na lékařskou pomoc s tím, že lékaři nejlépe odhalí co má v hlavě za ‚techniku‘ a pomůžou mu,“ popsal mluvčí Jiří Matzner.

Na tísňové lince jindy policisté přijali prosbu muže, aby si přijeli pro jeho přítelkyni, která každý den vyžaduje sex. Jiná mladá žena volala policistům a tvrdila, že přijímá telepatické signály a je následovnicí Hitlera. Nakonec o ženě zjistili, že volala z psychiatrické léčebny.

V srpnu si opilý muž zavolal policisty, že na něj útočí koza a že je zraněn.„Muž i jeho žena byli značně pod vlivem alkoholu, muž byl navíc skutečně zraněn na noze, záchranáři tak zajistili jeho ošetření. Nicméně co tato podnapilá dvojice doma s kozou prováděla, zůstalo záhadou. Domýšlet si můžeme cokoliv,“ dodal Matzner.

Se zvířetem souvisí i listopadový telefonát opilého rybáře z Písku. Ten si stěžoval, že mu při rybolovu ukradla ryba prut. Žádal, aby to policisté vyšetřili a rybu potrestali.

Krokodýl v hořícím domě, prase Barunka

Příhody se zvířaty zažívají i hasiči. Na střechy domů nejčastěji lezou kočky a občas nešikovně sklouznou. Méně časté bývají tyto procházky psů, ale opravdovou raritu zažili středočeští hasiči ve Smečně na Kladensku, kteří sundavali ze střechy kozu.

Olomoučtí hasiči při zásahu v hořícím domě museli dávat pozor na třímetrového krokodýla.

„Majitel veliteli zásahu prozradil, že se v přízemí hořícího objektu naprosto volně pohybuje třímetrový krokodýl nilský. V zakouřené místnosti nebyl vidět, nebylo jasné, v jakém je stavu a hlavně, kde se nachází. Využili jsme proto termokameru, abychom zjistili, kde je, zda žije a jak se chová. Objekt jsme odvětrali a následně jsme část s ohledem na stav zvířete a bezpečnost hasičů vyklidili, aby se k němu dostali odborníci přivolaní k jeho odchytu. Ti poté pomocí lan plaza odborně odchytli a přemístili do garáže. Hasiči následně dokončili zásah v bezpečných podmínkách,“ popsala mluvčí olomouckých hasičů Lucie Balážová.

12. března 2021

Netradiční zážitek si odnesli hasiči i z odchytu pandy červené, která začátkem prosince utekla do jiné části olomoucké zoo a zůstala vysoko na stromu. Hasiči prořezali menší stromy, natáhli záchrannou síť, ale zvíře dolů nechtělo.

„K diskomfortu ve výšce ji po desítkách minut přesvědčila až nekončící různá přesvědčování, manipulace se stromem, či jiné nikterak drastické hasičské metody. Domýšlivému čtenáři jistě neunikne i zamyšlení, jak v tomto kontextu vypomohla hasičská hadice, voda či jiné vybavení z ‚modromajákových‘ vozidel u zásahu. Veškerou obranou snahu zvířátko naštěstí brzy vyhodnotilo v úlevě vrátit se zpět, tedy přesněji blíž k jednomu z hasičů, který ji zachytil do rukou a poté nezraněnou, bez známek větší ztráty energie předal ošetřovatelům,“ popsal mluvčí Zdeněk Hošák.

Na Šumersku i policisté se strážníky naháněli zvíře, jednalo se o zatoulané prase se jménem Barunka, které ohrožovalo provoz na silnici. Do chlívku ho dostal až policejní psovod, který ho nalákal na psí granule.

Prase nedávno chytali i strážníci v Brně. Göttingenské miniprasátko se páslo na poli i v remízku. „Pašík původně neměl v úmyslu vlézt dobrovolně do klece, ale každý má svou cenu. V případě zakrslého čuníka to bylo několik sladkých piškotů,“ popsali strážníci na Facebooku.

Brněnští strážníci chytají i celostátně hledané lidi jako například na videu z Mendlova náměstí.

Neposlušné krávy, varhanní koncert v cele

Se zvířaty si užili své i moravskoslezští policisté, kteří v obci v Podbeskydí dostali oznámení o volně pobíhajícím stádu krav na silnici. Majiteli krav se nedařilo dovolat.

„Policisté se snažili krávy, stojící po obou stranách silnice, sehnat dohromady. Vždy se ale našly ‚odmítačky‘, které se sdružovat nechtěly. Po takřka hodinovém souboji člověk versus zvíře policisté dokázali dostat zpět do ohrady téměř celé trucující stádo. Na jedné straně vozovky ovšem zůstalo telátko pozorujíc svou mámu, která mezitím na druhé straně líně přežvykovala čerstvý jetel. Vyčerpaní policisté požádali o posily. Na místo dorazil kolega z jiného obvodního oddělení s mnoholetými zkušenostmi s chovem skotu. Jemu se pak nakonec podařilo sehnat celé stádo dohromady,“ popsala mluvčí policie Daniela Vlčková.

Nezapomenutelný zážitek ze služby si odnesli i policisté hlídající celu předběžného zadržení. Do ní umístili muže v celostátním pátrání, který během noci uspořádal koncert na imaginární varhany. Své vystoupení obohacoval o tanec a sytý baryton. Když zrovna „nekoncertoval“, rozmlouval k Bohu a přecházel do hádky s nepřítomnou soudkyní a partnerkou. Noční klid ho nezastavil a pokračoval do dvou hodin, kdy znaven usnul.

„Ráno před zahájením eskorty k okresnímu soudu požádal policisty, aby mu umožnili vzít si s sebou také varhany. Poté, co mu byla žádost odsouhlasena, opustil policejní celu s imaginárními varhanami a s nabitým elektrickým zdrojem vstříc sekání se soudkyní,“ uvedla Vlčková.