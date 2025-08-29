Do Česka se dostala nebezpečná nemoc červených očí, zajíci hynou do několika dní

Zarudlé oči, záněty hlavy, apatie. Do Česka se pravděpodobně ze sousedního Rakouska dostalo vysoce nakažlivé virové onemocnění myxomatóza, které ve velkém hubí divoké zajíce. Experti varují, že následky rozšíření této nemoci budou pro českou přírodu fatální.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Dan Materna, MAFRA

„Víme, že se nemoc rozšiřuje od hranic Rakouska. Hlášení o uhynulých zajících s příznačnými symptomy zatím máme ze Strachotic, Jaroslavic, Božic, Slavkova u Brna a informace už máme i z Břeclavska,“ uvedl pro web Seznam Zprávy předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota.

Jeho slova potvrzuje i ředitel veterinární sekce Státní veterinární správy Petr Šatrán. Ten sdělil, že na uhynulých zajících se provádějí laboratorní testy. „Máme zatím potvrzené jen to, že klinické příznaky nade vší pochybnost naznačují přítomnost této nemoci, nicméně laboratorní potvrzení ještě v tuto chvíli nemáme,“ dodal.

Kolem Litvínova se objevila nebezpečná tularémie, měl ji uhynulý zajíc

Agresivního onemocnění se nedá vyléčit. Existují ale účinné vakcíny. „Ta se využívá hlavně u domácích králíků. Problém je, že v současné době mluvíme o populaci volně žijících zvířat na obrovské ploše a tam samozřejmě vakcinace není možná,“ upozornil Šatrán.

„Nejúčinnější způsob je zakopání uhynulého nakaženého zajíce. Pokud to ale bude dál od ohniska nákazy, je nejlepší ho odevzdat na krajskou veterinární správu, která zajistí vyšetření těchto zajíců a zjistí, jestli se nemoc nepřenáší i do dalších oblastí republiky,“ doporučil Janota.

Chapadla a rohy jako z hororu. Americké králíky napadl bizarní virus

Dříve byla nemoc typická hlavně pro králíky, což vedlo k tomu, že myxomatóza prakticky vyhladila populaci králíka divokého. V roce 2018 se ale ve Španělsku objevila nová mutace, kterou nyní trpí i volně žijící zajíci. Podle přírodovědce Jakuba Hrušky může mít nemoc katastrofální důsledky na celou populaci zajíců.

„Nechci říkat, že to znamená konec zajíců ve střední Evropě, ale kdybychom vzali analogii s králíky, tak se jejich populace velmi sníží. Nějaké procento současných počtů bude přežívat, třeba se na nějakou dobu populace trochu vzpamatují, ale pak infekce propukne znovu a oni zase půjdou dolů,“ varoval.

Nemoc se šíří buď přímým kontaktem mezi jedinci nebo prostřednictvím hmyzu.

