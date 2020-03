Zájezd za polovic. Češi se kvůli koronaviru zbavují dovolených v Itálii

„Zaměstnavatel mi vážně nedoporučil vycestovat na lyže, ačkoli se jedná o oblast nezasaženou virem,“ stojí v inzerátu, který je na internetu od úterý. Jeho autorem je pan Petr, jehož totožnost redakce zná, ale z osobních důvodů ho na jeho žádost změnila.

Zájezd na sever Itálie si koupil za 18 tisíc korun, teď ho prodává za polovinu. Čtyři noci v jednom pokoji pro čtyři lidi tak může potenciální zájemce vyjít na pouhých devět tisíc korun. Stačí, že nemají strach vydat se do Itálie.



Nadřízený panu Petrovi sice vycestovat přímo nezakázal, dal mu však najevo, že by bylo lepší, kdyby se do Itálie nevydával. Muž to přikládá zbytečně panické náladě v české společnosti, která kvůli koronaviru panuje i na jeho pracovišti.

„Já bych jel bez problémů. Žádnou obavu z nakažení rozhodně nemám. Trochu bych se obával toho, abych tam někde neuvízl v karanténě, ale i s tím bych se asi srovnal,“ říká pan Petr. „Spousta lidí je dneska totálně vyděšených. Nechápu proč,“ dodává.

Destinace zájezdu není podle ministerstva zahraničí rizikovou oblastí. K těm patří v Itálii Lombardie, Benátsko, Emilia-Romagna, Piedmont a Veneto (Benátsko). Autonomní provincie Trentino (Tridentsko), kam chtěl muž vycestovat, podle webu ministerstva také provedla preventivní opatření v kontextu šířící se nákazy na severu země.

„Trentino je zatím regionem bez omezení, není kvalifikováno jako riziková zóna. Nemá žádné ohnisko nákazy. Stejně jako v celé Itálii i v Trentinu budou v následujících dnech uzavřeny všechny školy. Ostatní běžný provoz v tomto regionu funguje – doprava i lyžařská střediska jsou bez omezení,“ řekla ve středu mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.

Inzerát na prodej zakoupeného zájezdu (4. března 2020)

Nejen pracovní, ale i zdravotní důvody

Pan Petr není jediný, kdo na poslední chvíli prodává už zaplacený zájezd do Itálie pod cenou kvůli novému koronaviru. Jenom na začátku března se podobných inzerátů vyrojila celá řada. Část inzerentů uvádí pracovní či zdravotní důvody, jiní přiznávají, že je nebo jejich přátele virus vystrašil.

„Rozhodli jsme se s partnerkou, i díky vyřčeným obavám staršího caparta, že zájezd nevyužijeme. Nabízím tedy za ‚last minute‘ cenu pro odvážnější, než jsme my,“ stojí například v jedné z nabídek, jejíž původní cena údajně přesahovala třicet tisíc korun. K prodeji je k mání za cenu odstupného, které činí dvanáct tisíc.



Lidé prodávají na sociálních sítích zájezdy do Itálie (4. března 2020)

Obavy z nového koronaviru vedly ke zrušení i dalších naplánovaných cest. „Prodám celý zájezd s polopenzí. Tři dny lyžování. Z důvodu paniky se mi rozpadla skupina,“ píše v jednom z dalších inzerátů pan Aleš.



Lidé také občas zmiňují, že se jedná o oblasti, ve kterých dosud nebyl zaznamenán žádný případ nákazy nebo že do destinací pravidelně cestují především Češi.

Prodat takový koupený zájezd není jednoduché. Prodávající se musí dohodnout vedle kupujícího také s cestovní kanceláří, která smlouvu případně přepíše na jiné jméno. To však není možné ve všech případech.

„Pokud jde o letecký zájezd, letenky se nedají předat,“ vysvětluje místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. „Je to otázka dialogu s cestovní kanceláří,“ dodává. Hoteliérům prý změna nevadí, u leteckých společností to však bývá problém.

„Určitě bych varoval a řekl bych, že nejdříve si lidé musí zjistit u cestovní kanceláře, co všechno vůbec lze,“ vyzdvihuje Papež. Společnost nakonec smlouvu přepsat vůbec nemusí

Podle ministerstva pro místní rozvoj mohou lidé, kteří do ohrožených oblastí mají zájezd zakoupený, odstoupit za určitých podmínek od smlouvy bez storno poplatků.

Byznys jménem koronavirus

Internet zároveň v posledních týdnech zaplavily nabídky od lidí nabízejících roušky, respirátory, dezinfekční gely a další všemožné ochranné prostředky. V jednom e-shopu se dokonce objevil i speciální „ochranný“ amulet, který měl lidem pomoci bránit se proti nákaze.

Dnes už se navíc na internetu zdravotnické potřeby prodávají výhradně v souvislosti s koronavirem. Nabídky s názvy, jako je „STOP KORONAVIRU CHRAŇTE SE“, „Dezinfekční gel proti Koronavirusu“ nebo „Rouška 3M koronavirus“, nejsou žádnou raritou.

Inzerenti také, ve snaze produkt prodat, kolikrát apelují na to, že jde o nedostatkové zboží, které lidi a jejich blízké může jako jediné ochránit před blížícím se koronavirem. Produkty pak z tohoto důvodu prodávají i několikanásobně nad původní cenou.