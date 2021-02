Zájem o očkování roste, vakcínu chce více než polovina lidí, říká průzkum

Kromě ochrany blízkých, kterou uvedlo jako hlavní motivaci 63 procent respondentů, se mezi hlavní důvody pro očkování řadí také předpokládaná možnost volného cestování nebo účast na společenských akcích (57 procent). Polovina dotázaných pak za hlavní důvod považuje návrat k normálnímu životu.

„Je velmi pozitivní zprávou, že zájem o očkování proti onemocnění covid-19 roste. Je to nejefektivnější nástroj, díky němuž můžeme spolehlivě chránit sebe i své blízké. Zejména pak pokud jde o rizikovou skupinu obyvatel,“ uvedl k významu očkování ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Podle výzkumu jeví o očkování větší zájem zejména starší občané. Ve skupině lidí nad 60 let o očkování stojí 70 procent lidí. Jsou to především ti, kteří si uvědomují silné riziko nákazy koronavirem.

„Lidé nad 60 let patří do prioritních skupin, se kterými v očkovací strategii pracujeme. Jsou to osoby, které spadají do rizikových skupin obyvatel a onemocnění covid-19, u nichž je potenciál závažnějšího průběhu. To, že mají tyto lidé o očkování zájem, je proto zcela jistě dobrou zprávou,“ dodal ministr zdravotnictví Jan Blatný.

V populaci jsou však i tací, kteří se k očkování staví skepticky. Hlavním důvodem tohoto postoje je podle nich příliš rychlé vyvinutí vakcíny.

K rychlému vývoji podle Blatného došlo díky finanční podpoře. „Ke zrychlení ve vývoji vakcíny došlo především proto, že získala celosvětovou finanční podporu a administrativní kroky se vyřešily přednostně,“ objasnil Blatný.

Všechny schválené vakcíny podle něj absolvovaly řádné klinické studie jako ve standardním procesu. „Vakcíny jsou bezpečné a rozhodně tedy není důvod se očkování obávat,“ dodal šéf resortu zdravotnictví.